Pubblicità al gioco, Consiglio di Stato: “È rilevante la questione di legittimità costituzionale sulla sproporzione delle pene minime”

b) l’inosservanza di una siffatta disposizione comporta, secondo quanto previsto al comma 2, “a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”;

c) considerando che, nel caso di specie, il 20% dei ricavi derivanti dai tre canali utilizzati risultava inferiore alla soglia minima di €. 50.000,00, prevista dall’art. 9 del citato decreto-legge n. 87 del 2018 come convertito, l’A.g.com. ha ritenuto che la sanzione minima irrogabile, per ciascun canale, fosse pari ad almeno €. 50.000,00, poiché la previsione ex lege di una siffatta soglia minima edittale inderogabile esclude in radice qualsiasi possibilità di riduzione o di adeguamento da parte dell’amministrazione;

d) occorre indi soffermarsi sulla latitudine applicativa del principio di proporzionalità, la cui operatività travalica i confini della materia strettamente penale, investendo anche le sanzioni amministrative punitive (così Corte cost., 14 aprile 2022, n. 95, in Foro it., 2022, 78, I, 2323 e in Diritto & Giustizia, 19 aprile 2022, con nota di MARINO; nonché 10 maggio 2019, n. 112, in Foro it., 2019, I, 3422); proprio in considerazione della natura sostanzialmente punitiva, le sanzioni amministrative vanno sottoposte – al pari delle sanzioni penali – al vaglio di proporzionalità, che impone il rispetto di un rapporto di congruità tra la gravità dell’illecito e la severità della sanzione; diversamente però, rispetto alle sanzioni penali, la giurisprudenza individua la base del principio di proporzionalità, quanto alle sanzioni amministrative, non nell’art. 27, Cost., che sancisce i principi di personalità della responsabilità e della funzione rieducativa della pena, connessi alla logica della pena limitativa della libertà personale, bensì nell’art. 3 Cost. “in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione” (così Corte cost. 10 maggio 2019, n. 112 citata);

e) ciò premesso, va ricordato che la disposizione in considerazione si inserisce in un più ampio disegno normativo teso a contrastare i rischi connessi alla crescente diffusione della c.d. ludopatia, con specifica attenzione all’incidenza della dimensione digitale del fenomeno; difatti, il gioco on line – rispetto alle forme tradizionali – risulta più invasivo e insidioso, in quanto comporta rischi differenti e più gravi, rispetto a quelli connessi all’offerta tradizionale di tali giochi, anche per le frequenti frodi telematiche commesse dagli operatori a danno dei consumatori (Corte giust. UE, sez. VI, 28 febbraio 2018, causa C-3/17, Sporting Odds Ltd., in Foro amm., 2018, 2, 164; Grande sez., 8 settembre 2009, causa C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e altri, in Guida dir., 2009, 39, 100, con nota di NATALINI);

f) in tal quadro si inscrive l’introduzione di un divieto generalizzato della pubblicità di giochi e scommesse con vincite in denaro, che è stato accompagnato da una sanzione amministrativa pecuniaria di particolare severità; tuttavia, pur riconoscendo l’alto rango costituzionale del bene giuridico tutelato dalla disposizione – quale è la salute pubblica – il Collegio rimettente dubita della “tenuta” costituzionale del meccanismo sanzionatorio delineato dalla norma;

g) difatti, di recente, la Consulta (Corte cost. 23 settembre 2021, n. 185, in Foro it. 2021, I, 3354) ha già affrontato la q.l.c. delle pene di importo fisso, dichiarando l’illegittimità costituzionale della sanzione rigida di €. 50.000,00, prevista dall’art. 7, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con mod., dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che puniva l’omessa affissione nelle sale da gioco di una targa di “avvertenza” sui rischi della c.d. ludopatia; in particolare, il principio di necessaria individualizzazione della pena si oppone alla previsione di sanzioni pecuniarie fisse e molto severe nel loro ammontare, ossia non suscettibili “di graduazione da parte dell’autorità amministrativa, e del giudice poi, in correlazione alle specifiche circostanze del caso concreto secondo i criteri indicati dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689”; secondo la Corte, le previsioni punitive rigide non appaiono in linea con il “volto costituzionale” del sistema sanzionatorio; per consimili casi, il dubbio di incostituzionalità può essere superato “a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili” alla fattispecie; da cui l’esigenza di verificare “«se anche le infrazioni meno gravi», tra quelle comprese nel perimetro applicativo della previsione sanzionatoria, «siano connotate da un disvalore tale da non rendere manifestamente […] sproporzionata la sanzione amministrativa» comminata”;

h) in verità, il meccanismo sanzionatorio contenuto nell’art. 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, come convertito, pur non imponendo una sanzione unica e fissa, solleva però analoghe criticità, sotto il profilo della proporzionalità e dell’individualizzazione della pena, in quanto, dopo aver previsto l’irrogazione di una sanzione pecuniaria stabilita in misura proporzionale (20% del valore dei ricavi), prosegue precisando che l’importo della stessa non possa comunque essere inferiore a €. 50.000,00, per ogni violazione commessa; una siffatta disposizione normativa configura un meccanismo sanzionatorio, che combina una componente proporzionale, con una soglia minima inderogabile, connotata però da una eccezionale severità; tale soglia introduce una componente di fissità, che neutralizza la funzione calibratrice della componente proporzionale e, in tal modo, comprime i margini di discrezionalità della pubblica amministrazione nella commisurazione della pena pecuniaria, conducendo a risultati sanzionatori che talvolta appaiono eccedenti il limite della proporzionalità, rispetto all’illecito commesso in concreto;

i) difatti, sebbene la giurisprudenza costituzionale riconosca ampia discrezionalità al legislatore, nella definizione del trattamento sanzionatorio, una tale discrezionalità incontra il limite costituzionale nell’esigenza di assicurare un costante rapporto di proporzionalità tra la sofferenza inflitta dalla pena (anche amministrativa) e il danno effettivamente arrecato agli interessi tutelati dalla norma (Corte cost., sentenza n. 112 del 2019 citata);

j) nel caso di specie, la rigidità della soglia minima di €. 50.000,00, prevista dall’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 87 del 2018, come convertito, determina de facto la sostanziale omologazione delle fattispecie anche di quelle di minor rilievo, impedendo sia di cogliere le circostanze del caso, che denotano l’eventuale tenuità dell’illecito, sia di tener conto della personalità dell’autore dell’illecito; sotto il primo profilo, infatti, la congruità della soglia minima deve confrontarsi con l’ampiezza e la complessità della fenomenologia dei fatti concreti ricompresi nella fattispecie astratta che, per la sua ampia formulazione, estende il divieto a ogni forma di comunicazione, che possa incentivare o promuovere il gioco d’azzardo, tal da ricomprendere condotte molto eterogenee; la norma, poi, arretra la soglia di punibilità, ancorandola al solo pericolo astratto per la salute pubblica; sotto il secondo profilo, il meccanismo sanzionatorio si applica in modo uniforme alle diverse categorie di soggetti contemplati dalla norma (dal committente, al proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e fino all’organizzatore della manifestazione, evento o attività), senza differenziare tra persone fisiche e persone giuridiche; trascurando così le differenze sussistenti per capacità economica, modelli di responsabilità e struttura organizzativa; sul punto va detto che tale meccanismo, se può risultare ragionevole per le sponsorizzazioni compiute da un’impresa che, potendo contare su una maggiore solidità economica, è in grado di “assorbire” l’impatto di sanzioni anche elevate; invece, assume tutt’altra valenza, quando è applicato a una persona fisica, che dispone di risorse proprie più limitate;

k) tutte queste contraddizioni evidenziano come il meccanismo sanzionatorio rischi di tradursi in una reazione eccessivamente severa e sproporzionata, rispetto alle specifiche caratteristiche dei singoli fatti ricompresi nell’ambito applicativo della norma, avuto riguardo ai diversi profili evidenziati, relativi alla reale offensività della condotta, alle caratteristiche soggettive ed economiche del trasgressore e all’entità del profitto conseguito;

l) le predette considerazioni conducono a formulare un giudizio di dubbia tenuta costituzionale dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 87 del 2018, come convertito, con riferimento all’art. 3 Cost., in combinato disposto con l’art. 42 Cost., in quanto la sanzione prevista è suscettibile di tradursi in un’irragionevole e sproporzionata lesione del diritto di proprietà del trasgressore; la norma si pone, al contempo, in contrasto con le corrispondenti garanzie previste a livello convenzionale – rilevanti nell’ordinamento nazionale tramite l’art. 117, 1° comma, Cost. –, in particolare, con il divieto di trattamenti inumani e degradanti, sancito dall’art. 3 della CEDU, da cui la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha ricavato il divieto di pene gravemente o manifestamente sproporzionate c.d. “grossly or clearly disproportionate” (così sez. IV, 17 dicembre 2012); garanzia che, nel caso di specie, si estende anche all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, che tutela il diritto di proprietà; vengono in rilevo, infine, le tutele previste dagli artt. 17 e 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, quali parametri interposti rispetto agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. che garantiscono, rispettivamente, il diritto di proprietà e la proporzionalità delle pene; la misura sanzionatoria in esame, infatti, è riconducibile anche alla materia della tutela dei consumatori (cfr. risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d’azzardo online nel mercato interno e raccomandazione della Commissione 2014/478/UE, del 14 luglio 2014), che costituisce competenza concorrente ai sensi dell’art. 4, par. 2 TFUE.