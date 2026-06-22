Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto sulla Lotteria Italia 2026

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale del 19 giugno 2026 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze relativo a “Lotteria ad estrazione differita denominata «Lotteria Italia»

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale del 19 giugno 2026 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze relativo a “Lotteria ad estrazione differita denominata «Lotteria Italia» – anno 2026”.

Il decreto stabilisce che la Lotteria Italia per l’anno 2026 è abbinata a trasmissioni radio-televisive su rete nazionali.

Di seguito si riporta il testo completo del decreto.

DECRETO 30 aprile 2026

Lotteria ad estrazione differita denominata «Lotteria Italia» – anno 2026.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62, e dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che disciplina l’indizione annuale delle lotterie a estrazione differita;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62, e dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, come convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che prevede che le manifestazioni cui collegare le lotterie sono individuate con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Visto l’art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha riservato la gestione e l’esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita al Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l’art. 23 -quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, tra l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, che ha acquisito la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87, convertito con legge del 9 agosto 2018, n. 96, che prevede all’art. 9, comma 1, il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincita in denaro, con espressa esclusione delle lotterie nazionali ad estrazione differita;

Considerato che, ai sensi della citata normativa di settore, occorre individuare le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali ad estrazione differita per l’anno 2026;

Considerato che non risulta pervenuta alcuna richiesta, da parte di enti organizzatori, finalizzata all’abbinamento di manifestazioni o eventi a lotterie ad estrazione differita;

Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2026, come già avvenuto per il precedente anno, l’indizione di un’unica lotteria nazionale ad estrazione differita;

Considerato che occorre garantire un adeguato periodo di permanenza sul mercato dei biglietti, anche al fine di consentire la possibilità di giochi collegati, da svolgersi eventualmente anche attraverso spettacoli radio-televisivi;

Visti i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

Per l’anno 2026, la lotteria nazionale ad estrazione differita denominata «Lotteria Italia», da indire con determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è abbinata a trasmissioni radio-televisive su reti nazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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