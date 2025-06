Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto su Lotteria Italia 2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2025 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che indice per l’anno in corso la tradizionale Lotteria Italia,

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2025 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che indice per l’anno in corso la tradizionale Lotteria Italia, lotteria nazionale ad estrazione differita.

Come previsto dalla normativa vigente, anche per il 2025 la Lotteria Italia sarà abbinata a trasmissioni radio-televisive su reti nazionali, pur in assenza di specifiche richieste di enti organizzatori per l’associazione a eventi o manifestazioni. L’obiettivo, come evidenziato dal decreto, è garantire un’adeguata permanenza dei biglietti sul mercato e consentire lo svolgimento di eventuali giochi collegati.

Il provvedimento, firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti lo scorso 26 maggio e registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno, conferma la volontà di proseguire con una sola edizione annuale della lotteria, replicando la formula già adottata negli anni precedenti.

PressGiochi