Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Asset

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, la legge 9 ottobre 2023, n. 136 di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita’ economiche e finanziarie e investimenti strategici.

La norma prevede tra le altre cose che «I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall’offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo».

Si interviene quindi sulle procedure e gli effetti negativi del de-risking da parte delle banche e degli altri prestatori di pagamento che spesso coinvolge gli operatori del settore dei giochi pubblici prevedendo che agli intermediari finanziari attuino di una gestione dei rischi equilibrata, assicurando che le loro decisioni siano basate su informazioni aggiornate, approfondite e non su pregiudizi o informazioni incomplete.

PressGiochi