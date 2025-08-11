Pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DL Grandi Eventi Sportivi e le modifiche alla Legge di delega fiscale

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, contenente disposizioni urgenti per l’organizzazione e

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, contenente disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori misure urgenti in materia di sport e il disegno di legge che apporta modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, contenente la delega al Governo per la riforma del sistema fiscale.

Il DL 96/25 – approvato in via definitiva dalla Camera – con l’articolo 6, modificato durante la prima lettura alla Camera, introduce “Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing”.

La norma prevede l’introduzione di un sistema di scambio di informazioni e un coordinamento tra le attività competenti per gestire e contrastare i flussi anomali di scommesse sportive. Le autorità competenti in fase di rilevamento di flussi illeciti di scommesse possono avvalersi anche di strumenti di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell’UE in materia.

Il DDL che prevede modifiche alla legge di delega fiscale – approvato in via definitiva dal Senato – si compone di un unico articolo e contiene delle misure rilevanti anche per il settore dei giochi pubblici. Nel dettaglio, la norma prevede la sostituzione del principio della “diminuzione” dei limiti di giocata e vincita con quello di una loro “revisione”, con l’obiettivo di rendere più elastico il sistema normativo in materia. Viene inoltre rivisto il principio relativo alla disciplina sanzionatoria: si punta ora a una normativa organica e più efficace sulle sanzioni penali e amministrative, non limitata al solo gioco a distanza come previsto in precedenza, ma estesa all’intero settore.

Ora il governo avrà tempo fino ad agosto 2026 per adottare i decreti legislativi delegati e fino ad agosto 2028 per eventuali integrazioni.

