Newsletter

11 Agosto 2025 - 12:24

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DL Grandi Eventi Sportivi e le modifiche alla Legge di delega fiscale

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, contenente disposizioni urgenti per l’organizzazione e

11 Agosto 2025

Share the post "Pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DL Grandi Eventi Sportivi e le modifiche alla Legge di delega fiscale"

Print Friendly, PDF & Email

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, contenente disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori misure urgenti in materia di sport e il disegno di legge che apporta modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, contenente la delega al Governo per la riforma del sistema fiscale.

Il DL 96/25 – approvato in via definitiva dalla Camera – con l’articolo 6, modificato durante la prima lettura alla Camera, introduce “Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing”.

La norma prevede l’introduzione di un sistema di scambio di informazioni e un coordinamento tra le attività competenti per gestire e contrastare i flussi anomali di scommesse sportive. Le autorità competenti in fase di rilevamento di flussi illeciti di scommesse possono avvalersi anche di strumenti di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell’UE in materia.

Il DDL che prevede modifiche alla legge di delega fiscale – approvato in via definitiva dal Senato – si compone di un unico articolo e contiene delle misure rilevanti anche per il settore dei giochi pubblici. Nel dettaglio, la norma prevede la sostituzione del principio della “diminuzione” dei limiti di giocata e vincita con quello di una loro “revisione”, con l’obiettivo di rendere più elastico il sistema normativo in materia. Viene inoltre rivisto il principio relativo alla disciplina sanzionatoria: si punta ora a una normativa organica e più efficace sulle sanzioni penali e amministrative, non limitata al solo gioco a distanza come previsto in precedenza, ma estesa all’intero settore.

Ora il governo avrà tempo fino ad agosto 2026 per adottare i decreti legislativi delegati e fino ad agosto 2028 per eventuali integrazioni.

 

PressGiochi

 

banner articolo interno
Leggi anche

Marina Bay Sands rafforza il suo impegno nel sociale con una donazione di circa 500mila euro a Singapore

Continua il successo della saga Pirots: avventura intergalattica per i pennuti di Pirots 4

Octavian punta ai mercati globali con tecnologia, contenuti localizzati e un’offerta integrata

Le incertezze del giudice amministrativo in merito ai PVR

USA, l’indice AGEM registra un calo dello 0,7% a luglio

Arcireale (CT): chiuso per sette giorni un centro scommesse, era ritrovo di pregiudicati

Umbria: firmato accordo con Federsanità ANCI per rafforzare contrasto al GAP

Crotone: numerose irregolarità in una sala giochi, sanzioni di oltre 16 mila euro per il titolare

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DL Grandi Eventi Sportivi e le modifiche alla Legge di delega fiscale

SuperEnalotto: realizzate online su Sisal.it una vincita da 384.053,44 euro e una vincita da 41.359,60 euro

Fenerbahce-Feyenoord, Mourinho chiamato alla rimonta. I Pronostici di Netwin

Gioco online, la Guinea Equatoriale lancia un nuovo quadro normativo nazionale

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy