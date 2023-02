PSM TECH e WorldMatch insieme in una nuova partnership

WorldMatch sigla una nuova partnership con PSM TECH, in un accordo che consentirà alla software house di distribuire i giochi di PSM nei principali mercati regolamentati a livello globale.

L’accordo vedrà WorldMatch convertire all’online alcuni dei più grandi successi del portfolio di PSM tra cui Havana Nights, Alcatraz, Miss Jones, Gold of Rome, Athens e lanciarli prima nel mercato italiano e subito dopo nel resto del mondo.

Andrea Boratto, CEO di WorldMatch, ha dichiarato: “La collaborazione con PSM TECH è entusiasmante per noi in continuiamo a crescere come aggregatori di prodotti terrestri. PSM ha una presenza importante nel mercato terrestre e siamo lieti di poter offrire i loro giochi ai nostri giocatori in tutto il mondo”.

Lorenzo Stacchini, CEO di PSM TECH, ha commentato: “Siamo lieti di avere WorldMatch come nostro partner e crediamo che questa partnership migliorerà in modo significativo la nostra portata e visibilità sul mercato. Sfruttando la loro vasta rete e la loro esperienza nel settore, siamo fiduciosi di portare i nostri prodotti e servizi a un pubblico più ampio e di offrire un valore eccezionale al mercato”.

PressGiochi