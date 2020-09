PSM TECH è pronta all’appuntamento con Enada Primavera

A pochi giorni dall’avvio, PSM TECH è pronta ad incontrare i propri partner alla 32esima edizione di Enada Primavera, l’evento immancabile per le imprese e gli operatori del mondo degli apparecchi da intrattenimento, alla fiera di Rimini dal 30 settembre al 2 ottobre.

Una scelta, quella di partecipare anche a questa edizione della manifestazione, che è prima di tutto un segnale di ottimismo e piena fiducia nella capacità del mercato di superare la complessità dei mesi appena trascorsi e ripartire a pieno ritmo.

PSM TECH ha sempre continuato a progettare nuovi prodotti, investendo in nuove tecnologie e lavorando per proporre soluzioni all’avanguardia, e anche in questo momento così impegnativo è al fianco dei propri partner per creare insieme a loro nuove opportunità di business.

Nel massimo rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, PSM TECH dà appuntamento ai visitatori di ENADA PRIMAVERA presso lo stand 127, Pad. C1.

Per ulteriori informazioni e contatti: www.psm-tech.com

PressGiochi