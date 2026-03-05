PSG-Monaco, scontro diretto importante per Luis Enrique. I pronostici di Netwin

Affrontare al massimo lo scontro diretto col Monaco o fare turnover, per poi giocarsi il tutto per tutto in Champions League col Chelsea? Se lo chiede il PSG e se lo chiede Luis Enrique, che si prepara a difendere il titolo con un’altra sfida inglese e la rivincita della finale (persa) del Mondiale per Club. In Ligue 1, i parigini sono tornati in vetta e guidano a +4 sul Lens, ma non possono permettersi passi falsi: oseranno con le seconde linee o vincerà la prudenza?

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Il PSG ha vinto quattro delle ultime cinque gare in Ligue 1 e si è ripreso, di prepotenza, la leadership in campionato: ora guida con 57 punti, +4 su un Lens a secco da due gare, e vuole difendere la prima posizione. Si parte proprio dal duello al Monaco, che precede gli ottavi di Champions.

Ottavi di Champions conquistati proprio con quella doppia rimonta sul Monaco nei playoff della competizione: 3-2 parigino all’andata e 2-2 al ritorno. I monegaschi hanno tanta voglia di rivalsa e devono migliorare una classifica deficitaria: sono settimi con 37 punti, al momento fuori dalle coppe.

IL PUNTO SUL PSG

Il PSG ha risentito della lunghissima stagione, conclusasi a metà luglio col Mondiale per Club, e dei tanti infortuni dovuti a un precampionato “allegro”, voluto da Luis Enrique: nessuna amichevole, solo allenamenti e il debutto ufficiale direttamente nella Supercoppa Europea. La squadra ha avuto qualche problema di profondità e ne ha risentito, soprattutto in Ligue 1: per settimane ha guidato il Lens, prima della rimonta e della nuova leadership (+4) dei parigini. In Champions è arrivato un altro passaggio dai playoff, vinti proprio col Monaco: ora sarà sfida al Chelsea, nel remake della finale del Mondiale.

IL PUNTO SUL MONACO

Il Monaco sta disputando una stagione estremamente altalenante, che ha visto i biancorossi out dalle coppe per il disastro compiuto l’anno scorso. Il Louis II dunque non ha ascoltato nessuna musichetta europea e ha assistito a un pessimo avvio di stagione dei suoi, culminato col cambio in panchina: l’ex Union SG Sebastien Pocognoli ha cambiato pelle alla squadra, che ora vince e convince, ma è ancora settima e virtualmente fuori dall’Europa. Il Monaco visto nelle ultime settimane, però, può battere chiunque: l’ha dimostrato anche col PSG, metto sotto sia all’andata che al ritorno nei playoff di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI

PSG senza Joao Neves, Fabian Ruiz e Mayulu, ma soprattutto senza Dembelé. Si prosegue col falso nueve e con Barcola-Kvara ai lati di Doué. In mezzo probabile conferma per Zaire-Emery e Dro con Vitinha, in difesa rientrano dall’inizio Marquinhos e Nuno Mendes.

Nel Monaco sono out Hradecky, Salisu, Dier, Ouattara, Pogba, Diatta e Minamino. Si va verso la conferma del 3-4-2-1: Zakaria nei tre dietro con Kehrer (ex) e Faes, Teze-Caio Henrique esterni, Camara e Bamba in mezzo. Sulla trequarti Akliouche e Golovin, a supporto di Balogun.

PSG (4-3-3) – Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Dro, Vitinha, Zaire-Emery; Barcola, Doué, Kvaratskhelia.

MONACO (3-4-2-1) – Kohn; Kehrer, Zakaria, Faes; Teze, Camara, Bamba, Caio Henrique; Akliouche, Golovin; Balogun.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Gli ultimi confronti tra le squadre risalgono al doppio incrocio europeo: 3-2 PSG all’andata e 2-2 al ritorno, col Monaco che era passato in vantaggio. I monegaschi si sono fatti rimontare, e avevano vinto 1-0 il match d’andata. I tipster di Netwin prevedono un match ricco di gol, spazio dunque all’Over 3.5 quotato a 1.76. Mercato alternativo l’X quotato a 6.00.

