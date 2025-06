PSG-Atletico Madrid, confronto tra europee nel Mondiale per Club. I pronostici di Netwin

A due settimane dalla vittoria in Champions League e da quel roboante 5-0 sull’Inter, il PSG di Luis Enrique non è ancora sazio. Dopo aver vinto il Triplete, aggiungendo Ligue 1 e Coupe de France alla competizione europea, i francesi vogliono il poker nel Mondiale per Club. Si parte subito da un durissimo confronto con l’Atletico Madrid, seconda qualificata spagnola. Non sarà semplice per i francesi.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Il PSG è sulla luna dopo aver vinto la Champions League, travolgendo 5-0 l’Inter. Dembelé sogna il Pallone d’Oro e i francesi dovrebbero fare incetta di premi individuali, dunque Luis Enrique dovrà innanzitutto tenere i suoi coi piedi per terra. A Parigi si sogna il poker.

Di fronte ci sarà un Atletico Madrid che ha chiuso terzo nella Liga, mancando grandi risultati nelle coppe. Simeone e i suoi non sono riusciti a rinforzarsi, come il PSG, nei giorni precedenti al Mondiale e dunque si presenteranno con la stessa rosa del 2024/25.

IL PUNTO SUL PSG

La stagione del PSG è stata semplicemente perfetta. Luis Enrique e i suoi hanno vinto la Ligue 1 ad aprile, potendo così concentrarsi sul risparmio d’energie in campionato e sulla storica chance in Champions League, che è stata sfruttata nel migliore dei modi. Con Doué straripante e un sontuoso Dembelé, fortissimo candidato al Pallone d’Oro, i francesi hanno annichilito l’Inter e hanno conquistato il Triplete. Ora si sogna il poker, disputando un grande Mondiale per Club.

IL PUNTO SULL’ATLETICO MADRID

La grande rivale nel girone, completato dai campioni sudamericani del Botafogo e dai Seattle Sounders, sarà l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. I colchoneros sono reduci dalla terza posizione nella Liga e da un’annata che li ha visti spettatori del duello Real-Barça, chiudendo a debita distanza. Non è andata meglio in Champions League, con l’eliminazione immediata per mano del Real Madrid dopo il quinto posto nella League Phase. Simeone sogna di vincere il Mondiale, dopo aver rinnovato Griezmann.

PROBABILI FORMAZIONI

Tutti disponibili per le due squadre. Luis Enrique schiererà Donnarumma in porta, Hakimi e Nuno Mendes (in forma smagliante) esterni difensivi, Marquinhos e Pacho centrali. In mezzo al campo sempre Fabian Ruiz, con Joao Neves e Vitinha. Davanti Doué, Dembelé e Kvara.

Di fronte ci sarà l’arcigno 4-4-2 del Cholo con Griezmann e Julian Alvarez coppia offensiva, Le Normand e Gimenez coppia centrale. In mezzo al campo Barrios e De Paul, Samuel Lino e Giuliano Simeone gli esterni. Esterni difensivi, invece, Llorente e Javi Galan.

PSG (4-3-3) – Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia.

ATLETICO MADRID (4-4-2) – Oblak; Llorente, Le Normand, Gimenez, Javi Galan; G. Simeone, De Paul, Barrios, Samuel Lino; Griezmann, Alvarez.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Francesi nettamente favoriti in questo confronto, anche se hanno perso l’unico precedente: 2-1 nella League Phase della Champions appena conclusa. I tipster di Netwin consigliano di puntare sull’1 quotato a 1.86 e sul Gol di entrambe le squadre quotato a 1.64.

