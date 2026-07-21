Newsletter

21 Luglio 2026 - 21:54

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Prossimo CT Italia, il sogno Pep Guardiola sale a 3,75 su Sisal.it. Andrea Pirlo supera tutti ed è il favorito a 2,00

Si è da poco concluso un altro Mondiale in cui l’Italia è rimasta a guardare per la terza volta consecutiva. Mentre la Spagna festeggia il titolo di Campione del Mondo,

21 Luglio 2026

Share the post "Prossimo CT Italia, il sogno Pep Guardiola sale a 3,75 su Sisal.it. Andrea Pirlo supera tutti ed è il favorito a 2,00"

Stampa pagina

Si è da poco concluso un altro Mondiale in cui l’Italia è rimasta a guardare per la terza volta consecutiva. Mentre la Spagna festeggia il titolo di Campione del Mondo, la Nazionale azzurra è alla ricerca del Commissario Tecnico del nuovo corso, quello che dovrà riportare l’Italia al Mondiale e rilanciare il progetto azzurro. Nella ricerca sono impegnati gli appena designati Paolo Maldini – direttore tecnico azzurro – e Leonardo, advisor. Tra i nomi sul tavolo, nelle ultime ore ha guadagnato posizioni la suggestione Pep Guardiola, complice il blitz di Maldini e Leonardo a Barcellona, ma gli esperti di Sisal non credono molto nella possibilità di vedere l’ex City alla guida dell’Italia: Guardiola arriva da un ingaggio di 24,8 milioni di euro e, in più, sembrerebbe orientato a prendersi una pausa dal calcio. La quota su Guardiola, seppur scesa dal 4,50 di qualche ora fa, è infatti a 3.75.

Chi invece nelle ultime ore ha scalato posizioni è Andrea Pirlo, la cui candidatura sembra rispondere al profilo di allenatore giovane e con una visione moderna di gioco: su Sisal.it al momento è lui il favorito a guidare gli Azzurri, a 2,00.

L’altro nome gettonatissimo è quello di Roberto Mancini, l’opzione preferita dal Presidente Malagò, che tornerebbe sulla panchina azzurra dopo la vittoria agli Europei 2021: l’ipotesi è data a 3,00. Sembrerebbe quindi profilarsi una corsa a due, con Guardiola possibile sorpresa alle spalle dei due favoriti. Più lontani gli altri candidati, Palladino, a 7,50, Conte, il nome che vorrebbe la Serie A, a 12,00 e Pioli, a 16,00.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Regno Unito, blitz contro il gioco illegale: due sale giochi clandestine chiuse e otto arresti a Doncaster

As.tro avvia un tavolo tecnico sui mezzi di pagamento: confronto congiunto tra operatori del gioco fisico e online

Rendiconto 2025: 19,6 miliardi per il sistema giochi, ADM controlla il 25,2% degli esercizi

IGT fornirà 720 terminali Sierra27 in Canada

Germania. GGL e Dataport rafforzano LUGAS: un’infrastruttura sempre più solida per vigilare sul gioco online

online

Antitrust, Saverio Valentino nominato presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato

Camera, presenta una petizione per promuovere il gioco del biliardo

Bollettino ADM: nel primo trimestre del 2026, dai giochi 2,6 mld di euro all’Erario

Regno Unito. Hurst (BGC): “La stretta fiscale del Governo consegna un jackpot al mercato illegale”

SuperEnalotto: è un fornaio il titolare della vincita da oltre 68mila euro realizzata il 4 luglio a Ornago (MB)

Stop Destroying Videogames, interrogazione al Pe: chiesti chiarimenti sulla tutela dei consumatori

CIRSA rimborsa anticipatamente 375 milioni di euro di bond senior con scadenza nel 2028

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    Per rimanere aggiornato sulle nostre ultime notizie iscriviti alla nostra newsletter