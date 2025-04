Proroghe onerose bingo: sentenza CGUE trasmessa al Senato

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 10 aprile 2025, le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, relative a

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 10 aprile 2025, le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un’autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate alle realtive commissioni del Senato.

Tra queste anche : “Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 20 marzo 2025, cause riunite da C-728/22 a C-730/22, Associazione nazionale italiana bingo – ANIB ed altri contro Ministero dell’economia e delle finanze ed altro. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato. Direttiva 2014/23/UE – Concessioni per l’attività di gestione dei giochi e di raccolta di scommesse – Articolo 43 – Modifica apportata ad una concessione in corso di esecuzione – Normativa nazionale che prevede il pagamento, da parte dei concessionari, di un canone mensile dovuto per la proroga della durata di validità delle concessioni – Compatibilità – Articolo 5 – Obbligo per gli Stati membri di conferire all’amministrazione aggiudicatrice il potere di avviare, su domanda di un concessionario, un procedimento volto a modificare le condizioni di esercizio di una concessione, qualora eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà delle parti incidano in modo significativo sul rischio operativo della concessione stessa – Insussistenza (Doc. XIX, n. 64) – alla VI Commissione (Finanze)”.

