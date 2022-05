Prorogato l’obbligo di indossare le mascherine

Si comunica che a seguito della riunione tenutasi in data 4 Maggio 2022 presso il Ministero del Lavoro è stata confermata la validità del Protocollo stipulato in data 6 Aprile 2022 e pertanto, almeno fino al 30 Giugno 2022, è stata prorogato anche l’obbligo di indossare le mascherine (chirurgiche o Ffp2) per i titolari delle aziende e per i dipendenti preso i luoghi di lavoro.

Per il settore degli apparecchi tale obbligo vale anche per i titolari e i dipendenti che si rechino presso i locali di installazione degli apparecchi per attività di manutenzione o scassettamento così come per eventuali collaboratori esterni.

Unitamente agli altri obblighi previsti dal protocollo almeno fino al 30 Giugno 2022 permangono anche quindi i seguenti:

-controllo della temperatura all’ingresso;

-qualora il dipendente abbia una temperatura corporea superiore ai 37,5 Gradi deve essere isolato qualora la temperatura sia stata rilevata all’interno dei locali o invitato a lasciare i locali aziendali qualora la temperatura sia stata rilevata all’ingresso. In ogni caso deve contattare il medico curante;

-Ove possibile occorre predisporre le visite di eventuali fornitori esterni secondo modalità predefinite (appuntamenti etc..);

-pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali;

-pulizia giornaliera e sanificazione periodica degli apparecchi;

-Per i casi di positività superiori ai 21 giorni il dipendente potrà rientrare in azienda solo dopo test molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal sistema sanitario;

-Favorire misure che evitino l’assembramento tra dipendenti.

-Divieto di accesso ai locali aziendali di dipendenti o collaboratori esterni che abbiano avuto contatto con positivi al Covid-19.

