Proroga delega fiscale, Zedda (FdI) “Le concessioni per i giochi sono scadute da anni. Non regolare un settore non significa far sparire un problema”

È in corso questa mattina al Senato l’esame del DDL “Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale”.

Durante la discussione in aula, è intervenuta la relatrice Zedda (FdI): “Le concessioni sono scadute da anni, sono ferme da anni e sono praticamente tutte scadute. Se si va a gara, le maggiori risorse potrebbero essere utilizzate, ad esempio, in campo sanitario per il contrasto alla ludopatia.

Non regolare un settore non significa far sparire un problema, oltre al fatto che abbiamo degli obblighi, cioè dare attuazione all’intesa con le Regioni e gli enti locali, voluta in Conferenza unificata, sul principio di delega, finalizzato a dare chiarezza di regole al settore. Quindi, dobbiamo regolarizzare”.

“L’azzardo è l’elefante che facciamo finta di non vedere dentro quest’Aula, mentre milioni di italiani bruciano stipendi e pensioni davanti alle slot-machine in questo Paese. Anziché parlarne, tacete continuamente; anziché spalancare le porte a nuovi canali del gioco d’azzardo online e fisici, come state facendo, non vi è nessuna riforma vera del settore, nessun tetto pubblicitario, nessun freno al disastro sociale ed economico che si sta provocando sul gioco dell’azzardo. Li volete alcuni dati? Gli italiani si giocano 150 miliardi all’anno nelle slot machine, ci sono 1,5 milioni di malati, ci sono dei minorenni dai 14 ai 18 anni che giocano, uno su quattro, all’azzardo.

90.000 dei nostri figli, hanno problemi con questo gioco, 136.000 ragazzi sono dipendenti dal gioco d’azzardo e noi continuiamo a dare i soldi a questi a questa lobby. Basta, questa è una tassa indiretta sulla disperazione del Paese. Ci dovremmo vergognare di quello che stiamo facendo”, ha dichiarato l’onorevole Croatti (M5S).

Prosegue ancora Croatti: “Desidero affrontare le tematiche che abbiamo presentato con questi emendamenti. L’emendamento 1.5 mira, ovviamente, a rafforzare le regolamentazioni del gioco d’azzardo attraverso quella che è la tutela della salute pubblica.

Spesso e volentieri questo tema lo inquadriamo a livello fiscale, ma la questione delle patologie legate al gioco d’azzardo è estremamente grave ed estremamente più complessa nel nostro Paese.

Rafforzando, quindi, il quadro normativo relativo alle vincite di denaro e soprattutto alla durata dei giochi, ovvero il tempo per il quale si può giocare, si possono stabilire dei limiti sociali importanti per le persone più vulnerabili che si approcciano a questo tipo di gioco. Il problema è che continuiamo a considerarlo, all’interno di questi provvedimenti, come se fosse una fonte di gettito fiscale e invece si deve operare una revisione dei limiti, contenendo il tempo delle giocate e le vincite per impedire alle persone di approcciarsi in maniera compulsiva a questi svaghi.

Tutto quello che ruota intorno al servizio sanitario, in termini di spese e di costo per la salute, è quasi indecifrabile, quindi le misure che abbiamo inserito sono volte a tutelare le persone che hanno dei disturbi. È chiaro che c’è una grande parte di persone che accede a questi giochi in maniera normale, ma noi siamo obbligati ad avere attenzione verso le fasce deboli del nostro Paese. Ci sono quasi 90.000 minorenni che hanno delle problematiche e dei disturbi legati al gioco d’azzardo e ci sono 136.000 minorenni che hanno dei seri problemi. Molte comunità – l’ho già detto più di una volta in quest’Aula – hanno pensato di creare degli spazi nuovi all’interno dei loro centri di accoglienza per gestire queste nuove generazioni. È un problema oggettivo e se continuiamo a guardare al tema del gioco d’azzardo senza pensare a delle tutele altissime, stiamo aprendo la porta a delle grosse problematiche sanitarie del nostro Paese che non riusciamo ancora a vedere in maniera chiara.

L’altro emendamento entra nello specifico della diminuzione degli importi giocati, delle vincite e dei tempi di gioco, ponendo delle barriere per impedire a chi utilizza questi giochi di indugiarvi per troppo tempo. Il sistema sanitario è molto in difficoltà in questo momento ed è fortemente necessario che il Parlamento si assuma una responsabilità in questo senso. Dissento su quello che continuo a sentire rispetto a questo argomento, perché si sono abbassate tante soglie, soprattutto quella della promozione del gioco d’azzardo. Promuovere il gioco d’azzardo significa mettere di continuo davanti agli occhi dei bambini delle immagini che possono spingerli in una certa direzione e questo è un problema oggettivo, che crescerà di pari passo con loro. In passato abbiamo limitato la pubblicità delle sigarette e, se ricordate, anche la Formula 1 un tempo era tutta una sponsorizzazione di sigarette e del tabacco: oggi quelle pubblicità non ci sono più, ma non è cambiato il mercato. Anche con il gioco d’azzardo, se continuiamo a promuoverlo in televisione, negli eventi sportivi e in giro per le strade, molti ragazzi saranno soggetti a questa visione perenne e sembrerà loro quasi normale poterlo affrontare.

Questi emendamenti, lo ripeto, sono fondamentali proprio in questo senso. È importante che fissiamo un focus molto alto, ma non sotto l’aspetto fiscale. Qui è in ballo un aspetto di tutela delle nuove generazioni e anche di tutte le famiglie che sono molto in difficoltà in questo momento. Soprattutto, il fisco legato al gioco erode una parte economica delle famiglie più deboli e più povere del nostro Paese, quindi è importante dedicare un’attenzione particolare a questo provvedimento”.

“La delega originaria parlava di ridurre i limiti di giocata e di vincita per contrastare la compulsività e tutelare la salute pubblica. Oggi quel principio viene sostituito da una generica revisione.

È una parola che suona innocua, ma che invece è la resa, se non addirittura complicità, di fronte a una piaga sociale che produce dipendenza, usura, tragedie familiari.

Con questa modifica si sposta in avanti, al 2026, la riforma del gioco fisico, rinunciando esplicitamente al principio della diminuzione dell’offerta. Si spalanca la porta a un possibile aumento delle puntate massime e a un ampliamento dei punti vendita. Questo arretramento si somma a quanto già è stato fatto nella legge di bilancio 2025, ossia l’abolizione dell’Osservatorio nazionale, il taglio delle risorse per combattere la ludopatia, la chiusura dei dati pubblici sul gioco, fino all’apertura verso il ritorno della pubblicità dell’azzardo nel calcio, come certifica la risoluzione approvata in Commissione cultura.

Il gioco d’azzardo è la tassa occulta sulla povertà, sulle fragilità sociali, perché è in quei contesti che maggiormente si concentrano i problemi di dipendenza. È inaccettabile che lo Stato consideri questa filiera un bancomat, invece di investire in prevenzione, percorsi di cura, controlli e strumenti di sostegno alle famiglie”, ha aggiunto la senatrice Losacco (PD).

Anche l’onorevole Tajani (PD) presenta gli emendamenti a sua firma: “Gli altri emendamenti – il disegno di legge è composto da un solo articolo, quindi illustro il complesso degli emendamenti – hanno a che fare con il tema del gioco d’azzardo, che veniva già richiamato dal collega Croatti. Si tratta di una serie di emendamenti che hanno lo scopo di ridurre i punti gioco e quindi di diminuire l’offerta disponibile sui territori. Ovviamente lavoriamo anche sul tema del limite alle giocate; questo è un punto cruciale e critico del provvedimento che stiamo discutendo. Il tema dell’abolizione della parola “limite” alle giocate, con una più vaga idea di revisione, non risponde alle necessità che il fenomeno ci mostra e nemmeno ai principi della delega, così come è stata approvata nella sua prima versione. Contestiamo in maniera ferma questo grave passo indietro che il Governo sta facendo sul tema del gioco d’azzardo. Tutti gli emendamenti all’articolo 1, con modalità diverse, hanno lo scopo di riportarci ad un principio che era contenuto nella delega: la limitazione dell’entità delle giocate attraverso il ripristino di questo principio e attraverso altri provvedimenti volti a limitare i punti gioco e a restituire risorse all’attività di prevenzione, che purtroppo è stata fortemente indebolita anche nel primo decreto legislativo sul gioco online”.

“Anch’io vorrei sottolineare questo fatto particolare del gioco d’azzardo. Tutti noi sappiamo che in molte realtà, sostanzialmente in quasi tutto il Paese, chi gioca alle slot machine (e non solo) sono le persone più fragili, quelle che magari hanno la pensione minima o i ragazzi giovani. Molto spesso i Comuni sono costretti a intervenire e a far fronte alle difficoltà che si producono in quelle famiglie e c’è il fatto di impedire alle Regioni, ai Comuni e alle autonomie locali di intervenire vietando e limitando il proliferare di queste case da gioco o di questi spazi. Molto spesso ogni slot machine ha un affitto e chi gestisce un bar sa che ha un’entrata. Quindi la risposta che tendenzialmente ti dà il barista è: “va bene, ma chi mi dà i 1.500 euro che io ho di entrata sicura?”. Questa è la risposta.

Forse dovremmo interrogarci tutti su come intervenire, perché questi posti non solo creano povertà e drammi sociali nelle famiglie, ma c’è anche un problema di sicurezza (visto che parliamo di sicurezza). Molto spesso intorno a queste sale c’è la malavita organizzata e quindi vengono reclutati i ragazzi emigrati e gli anziani vengono derisi da questo punto di vista. Questa è una discussione da fare” dichiara l’onorevole Magni (AVS).

