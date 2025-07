Proroga Delega fiscale: presentati emendamenti sul settore del gioco

È iniziato ieri 14 luglio alla Camera l’esame del disegno di legge n. 2384-A, avente ad oggetto “Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per

È iniziato ieri 14 luglio alla Camera l’esame del disegno di legge n. 2384-A, avente ad oggetto “Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale”.

Dopo la discussione in aula sono state presentate delle proposte emendative, alcune delle quali fanno riferimento al settore del gioco. Un focus particolare sul gioco minorile, la revisione dei limiti di giocata e di vincita e il tempo minimo della sessione di gioco.

Di seguito riportato il testo integrale degli emendamenti.

1.2. L’Abbate.

Al comma 1, lettera c), alinea, sopprimere le parole: , comma 2.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

al numero 1), premettere il seguente:

01)al comma 1, le parole da: «quale garanzia di tutela della fede» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «che impegna lo Stato a garantire la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, come al contemperamento degli interessi pubblici erariali, di regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, con il diritto costituzionale alla salute e con la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.»;

sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 2, lettera a):

1.1) l’alinea è sostituito dalla seguente:

«a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la generale tutela dei cittadini, prevenendo le disfunzioni sociali e sanitarie come definite nel DPCM 12 gennaio 2017 recante la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e il gioco minorile:»;

1.2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) revisione dei limiti di giocata e di vincita in funzione della prevenzione sanitaria»;

1.3) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le parole: «da effettuarsi esclusivamente dal Servizio Sanitario Nazionale»;

1.4) il numero 3) è sostituito dai seguenti:

«3) semplificazione delle procedure di autoesclusione dal gioco, con tempi non superiori e con adempimenti non dissimili da quelli di registrazione negli account delle piattaforme e dei punti di distribuzione dei giochi;

3-bis) istituzione di un registro nazionale di autoesclusione dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro, tenuto dal Servizio Sanitario Nazionale che dà comunicazione dei nominativi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i seguiti tecnici nell’assoluta garanzia di rispetto dei dati personali da parte dei soggetti concessionari e gestori;»;

al numero 2), sostituire la parola: alla con le seguenti: al comma 2,.

1.8. Merola, D’Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

1.7. Tabacci, Merola, D’Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Vaccari.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) diminuzione dei limiti di importo giocato e di vincita e determinazione di un tempo minimo della sessione di gioco in funzione della prevenzione sanitaria;».

1.9. Merola, D’Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: , in funzione della prevenzione sanitaria,.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) alla lettera a), dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:

«1-bis) determinazione di un limite minimo di tempo per ciascuna giocata stabilendo vincite più basse per le forme a maggior ripetitività;».

PressGiochi