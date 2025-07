Proroga Delega fiscale, Garavaglia (Lega): “Proroga necessaria per tener conto dello slittamento dei tempi della delega su raccolta scommesse su rete fisica”

È iniziato ieri 22 luglio in Commissione Finanze e Tesoro del Senato, l’esame del DDL recante “Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la

È iniziato ieri 22 luglio in Commissione Finanze e Tesoro del Senato, l’esame del DDL recante “Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale”.

Apre la seduta la relazione della relatrice Zedda (FdI) che ricorda che: “Il comma 1, lettera b-bis), inserito dalla Camera, introduce alcune modifiche ai principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell’esercizio della delega per il riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici. In particolare, esso modifica il principio di delega di cui al numero 1) dell’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 111 del 2023, sostituendo il principio della “diminuzione dei limiti di giocata e vincita” con il criterio di “revisione” dei predetti limiti, al fine di consentire al Governo di rendere più elastico il sistema dei limiti di giocata e vincita, nonché il principio di cui alla lettera m) del medesimo articolo 15, comma 2, al fine di consentire al Governo di dettare una disciplina organica e più efficace delle sanzioni penali e amministrative per le violazioni concernenti tutto il mondo giochi e non solo, come invece previsto dal testo vigente, quello a distanza”.

Segue poi il dibattito ed interviene l’onorevole Turco (M5S) affermando che: “Ulteriori perplessità derivano dall’ampliamento della delega in materia di giochi, con il rischio di allentare le tutele a favore dei giocatori ludopatici. Auspica un termine adeguato per presentare emendamenti”.

Il Presidente Massimo Garavaglia (Lega) avverte che: “L’esame in Assemblea del disegno di legge è previsto per il giorno 6 agosto. Tale disegno di legge, come è noto, proroga un termine in scadenza il 29 agosto 2025.

La proroga del termine è stata resa necessaria per tener conto dello slittamento dei tempi per quanto riguarda la delega in materia di raccolta di scommesse sulla rete fisica.

Ritiene, quindi, opportuno che la Commissione concluda l’esame in tempi rapidi e propone, pertanto, di fissare per giovedì 24, alle ore 20, il termine per presentare eventuali ordini del giorno ed emendamenti”.

