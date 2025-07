Proroga delega fiscale: arriva l’ok dalla Commissione Finanze del Senato

Si è concluso questa mattina l’esame del DDL “Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale” in Commissione Finanze del Senato, già approvato dalla Camera dei Deputati.

Sono stati presentati 18 emendamenti e 9 ordini del giorno, ma tutti gli emendamenti sono stati respinti.

È stato conferito il mandato alla relatrice Antonella Zedda (FdI) a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del disegno di legge, senza modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

In relazione al settore dei giochi, il disegni di legge prevede che: “Il comma 1, lettera b-bis), inserito dalla Camera, introduce alcune modifiche ai principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell’esercizio della delega per il riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici. In particolare, esso modifica il principio di delega di cui al numero 1) dell’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 111 del 2023, sostituendo il principio della “diminuzione dei limiti di giocata e vincita” con il criterio di “revisione” dei predetti limiti, al fine di consentire al Governo di rendere più elastico il sistema dei limiti di giocata e vincita, nonché il principio di cui alla lettera m) del medesimo articolo 15, comma 2, al fine di consentire al Governo di dettare una disciplina organica e più efficace delle sanzioni penali e amministrative per le violazioni concernenti tutto il mondo giochi e non solo, come invece previsto dal testo vigente, quello a distanza”.

