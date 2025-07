Proroga canoni bingo: il TAR Lazio rinvia trattazione dei ricorsi alle udienze pubbliche del 5 e 19 novembre

Il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Lazio ha rinviato alle udienze pubbliche del 5 novembre e del 19 novembre 2025 la trattazione dei ricorsi presentati da società concessionarie del

Il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Lazio ha rinviato alle udienze pubbliche del 5 novembre e del 19 novembre 2025 la trattazione dei ricorsi presentati da società concessionarie del bingo in merito al pagamento del canone della proroga tecnica. La trattazione dei ricorsi era stata fissata inizialmente all’udienza pubblica del 22 ottobre.

I ricorsi sono stati presentati contro il provvedimento emanato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) il 10 gennaio 2025 che imponeva il pagamento di un canone di “proroga tecnica” per il biennio 2025-2026, stabilendo un importo annuo di 108.000 euro per ciascuna concessione, da versare in due rate semestrali di 54.000 euro ciascuna, con un importo aumentato rispetto alle precedenti annualità.

Lo scorso febbraio, il TAR del Lazio aveva emesso un’ordinanza confermando quanto stabilito in una precedente sentenza e ribadendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento di ADM.

Il Tribunale ritiene necessario lo spostamento della trattazione dei ricorsi per: “rivedere il numero dei ricorsi già fissati all’udienza pubblica del 22 ottobre 2025; e tanto al fine di garantire un equilibrato riparto del carico di lavoro ed una razionale, sostenibile ed efficiente ripartizione dei ricorsi tra i magistrati componenti i collegi giudicanti”.

