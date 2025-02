Proroga canone bingo: il TAR Lazio sospende il provvedimento di ADM

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio, previa riunione dei ricorsi, ha accolto i ricorsi presentati da diverse società del settore del bingo contro il provvedimento del 10 gennaio 2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avente ad oggetto il canone concessorio per l’annualità 2025-2026.

Il TAR decide quindi di sospendere l’efficacia del provvedimento e fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 ottobre 2025 giustifica la decisione:

“Considerato che:

– in relazione alle analoghe previsioni introdotte per periodi precedenti alle annualità 2025-2026, il Consiglio di Stato, nel sollevare innanzi alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali di compatibilità euro-unitaria delle disposizioni nazionali che hanno rideterminato l’importo del canone mensile durante il periodo della c.d. proroga tecnica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, ordinanza 21 novembre 2022, nn. 10264, 10263, 10261; Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2023, n. 1071 ), “dubita”, tra l’altro, “che sia compatibile con l’illustrato quadro normativo europeo di riferimento l’attuale mancanza (sul piano amministrativo), nell’ordinamento italiano, per effetto dell’interpretazione che l’Amministrazione fa di norme interne di rango legislativo primario, di un rimedio giuridico che riconosca all’Amministrazione medesima, il potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio delle concessioni, con o senza indizione di nuova procedura di aggiudicazione(a seconda che si ritenga o meno “modifica sostanziale” la rinegoziazione dell’equilibrio convenzionale), nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio”;

– le questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato assumono rilevanza anche nella presente controversia, posto che la normativa sopravvenuta (art. 1, 96, lettera a della Legge 30 dicembre 2024, n. 207) si pone in linea di sostanziale continuità con le norme precedenti, avendo disposto, inter alias, la proroga ulteriore delle concessioni in essere nonché un ulteriore incremento del canone concessorio;

– l’esame delle censure di parte ricorrente richiede la preventiva definizione delle questioni pregiudiziali sollevate innanzi alla Corte di Giustizia;

Ritenuto che:

– nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia e in ragione della complessità delle questioni sottese, tenuto conto del grave pregiudizio invocato da parte ricorrente, si ritiene che la domanda cautelare sia meritevole di accoglimento tanto sotto il profilo del periculum in mora (in considerazione delle ripercussioni che la misura in questione produce sull’equilibrio finanziario delle società e dell’intero settore) quanto sotto il profilo del fumus boni iuris (avuto riguardo ai dubbi di compatibilità euro-unitaria già espressi dal Consiglio di Stato su analoghe misure adottate in base alla previgente disciplina di legge, condivisi da questo Tribunale);

– in ragione di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene pertanto che sussistano i presupposti per sospendere l’efficacia del gravato provvedimento e, quindi, per disporre che la società ricorrente sia tenuta a versare il canone concessorio nella ridotta misura di euro 2.800,00 mensili, a condizione che, per la restante parte e fino a copertura dell’intero ammontare rideterminato dall’Amministrazione in applicazione dell’art.1, co.96, lett. a) L.n.207/2024 (due rate semestrali, di importo pari ad euro 54.000,00, da versare entro il 31 gennaio ed il 30 giugno di ciascuna annualità 2025-2026), la ricorrente proceda – a garanzia degli interessi patrimoniali dell’Amministrazione – all’espletamento dei seguenti adempimenti:

(a) verifica della piena idoneità delle garanzie fideiussorie attualmente esistenti a coprire anche i debiti derivanti dalla determinazione ora impugnata in relazione ai pagamenti dovuti per le annualità in questione e in riferimento alle relative scadenze;

(b) in caso di esito negativo della suddetta verifica, integrazione- entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza- della garanzia fideiussoria esistente con fideiussione bancaria o assicurativa (ulteriore rispetto alla cauzione eventualmente già prestata) proporzionata alla differenza del canone concessorio non corrisposto per l’annualità di riferimento, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia entro il suddetto termine comporterà l’automatica perdita di efficacia della misura cautelare;

c) in caso di escussione (totale o parziale) della garanzia nel corso del rapporto concessorio, ricostituzione/integrazione della fideiussione, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia entro il suddetto termine comporterà l’automatica perdita di efficacia della misura cautelare.”

PressGiochi