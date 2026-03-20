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Proroga bingo: il TAR Lazio annulla determina ADM perché non conforme al diritto UE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso presentato da alcuni concessionari del settore del bingo, annullando la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che imponeva

20 Marzo 2026

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso presentato da alcuni concessionari del settore del bingo, annullando la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che imponeva il pagamento di un canone concessorio durante il periodo di proroga tecnica (2023-2024).

Secondo il TAR, la normativa nazionale alla base della richiesta economica è in contrasto con il diritto dell’Unione europea, come chiarito anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In particolare, è stata ritenuta illegittima la proroga automatica delle concessioni senza gara e la previsione di un canone fisso, non proporzionato ai ricavi effettivi degli operatori.

Il Tribunale ha quindi stabilito che tali disposizioni devono essere disapplicate. Tuttavia, ha precisato che i concessionari non sono esonerati dal pagamento: dovranno comunque versare un’indennità, che però dovrà essere rideterminata dall’Amministrazione in modo equo e proporzionato.

In conclusione, il TAR ha annullato l’atto impugnato, lasciando all’Amministrazione il compito di ricalcolare gli importi dovuti secondo criteri conformi al diritto europeo.

 

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Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

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