Promuovere l’inclusione e la diversità: l’ECA assegna due borse di studio

La European Casino Association ha premiato due candidati di successo per la borsa di studio ECA Diversity Scholarship di quest’anno, sponsorizzata da AGEM, Clarion e UNLV International Gaming Institute.

Giunta al suo quinto anno, la borsa di studio Diversity è aperta a tutti i dipendenti membri dell’ECA, consentendo ai candidati prescelti di partecipare di persona al rinomato programma di sviluppo esecutivo, tenutosi a Lake Tahoe, negli Stati Uniti.

L’EDP è un corso di leadership di gioco preminente, frutto di una partnership tra l’UNLV International Gaming Institute e l’Università del Nevada, Reno College of Business and Extended Studies. La borsa di studio per la diversità dell’ECA copre l’intero costo del programma, che quest’anno torna all’evento di persona di una settimana organizzato a Lake Tahoe, in Nevada. In tre decenni, l’EDP è diventato un punto di riferimento per i dirigenti di gioco che cercano di portare la loro carriera al livello successivo, con l’obiettivo di costruire capacità di leadership e gestione e sviluppare il pensiero strategico.

È un’occasione unica per apprendere e condividere le migliori pratiche con colleghi di tutto il mondo. La giuria delle organizzazioni promotrici (Clarion, AGEM, UNLV e ECA) ha esaminato tutte le domande e premiato due ambiziosi colleghi dell’industria europea dei casinò terrestri che aspirano a una posizione di leadership e sperano di ampliare la loro formazione professionale.

“Ormai al suo quinto anno, il programma di borse di studio ECA è diventato famoso tra i dirigenti di casinò europei che riconoscono gli insegnamenti più ampi offerti dall’Executive Development Program ai ruoli quotidiani dei nostri dipendenti laboriosi”, ha affermato il presidente dell’ECA Per Jaldung.

“L’ECA ha premiato due eccezionali candidati della Monte-Carlo Société des Bains de Mer e Veikkaus” per partecipare al programma per promuovere la crescita individuale dei professionisti del gioco che, attraverso le loro azioni, hanno sostenuto e rafforzato la diversità e l’inclusione nel settore”.

Le borse di studio per la diversità dell’ECA per il 2022 sono state assegnate ai seguenti candidati: Kirsi Karola Lagus, Veikkaus, Finlandia: “Mi appassiona lo sviluppo continuo di me stesso e delle organizzazioni con cui lavoro. Mentalità di crescita, sincerità nelle interazioni e coraggio nell’affrontare la realtà con un approccio positivo sono le cose a cui tengo”.

Celine Alberola, Casino de Monte-Carlo, Monaco: “Spero di ispirare i membri del mio team condividendo la mia esperienza e instillando così in loro un nuovo slancio, una fonte di coesione e di sviluppo personale”.

“Il settore dei casinò terrestri è, per definizione, un’industria di persone, quindi il ritorno dell’Executive Development Program nei pittoreschi dintorni di Lake Tahoe è un momento significativo per il settore dei casinò”, ha aggiunto il segretario generale dell’ECA, Hermann Pamminger. “È con grande soddisfazione che l’ECA ha assegnato due borse di studio sulla diversità nel 2022, del valore di 12.000 € ciascuna, come ricompensa per la dedizione e l’orientamento alla carriera di due professionisti del casinò che acquisiranno conoscenze e intuizioni uniche dall’EDP da utilizzare nei loro ruoli quotidiani. Non vediamo l’ora di tracciare i progressi di Kirsi e Celine e auguriamo a entrambi ogni successo in futuro”.

