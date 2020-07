Programma Nazionale di Riforma: lotteria degli scontrini, uno strumento di tax compliance

“Il Governo rammenta le misure introdotte dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, che ha inasprito le pene per i grandi evasori, introdotto norme di contrasto all’illecita somministrazione di manodopera e all’aggiramento della normativa contrattuale in tema di appalti, rafforzato gli strumenti di contrasto alle frodi nel settore dei carburanti e all’evasione e all’illegalità nel settore dei giochi”.

E’ quanto si legge nel Programma Nazionale di Riforma che costituisce la sezione III del Documento di economia e finanza (DEF), e che viene solitamente presentato contestualmente al Programma di stabilità (sezione I del DEF) e al documento recante l’analisi e le tendenze della finanza pubblica (sezione II del DEF).

Il PNR ricorda anche l’importanza dell’introduzione della lotteria dello scontrino.

“Uno strumento di miglioramento della compliance fiscale è individuato nella diffusione dei pagamenti elettronici, per digitalizzare i processi aziendali e razionalizzare gli adempimenti degli operatori IVA e, al contempo, per prevedere modalità semplificate per la fruizione di agevolazioni o incentivi fiscali. Sul punto, si rammenta che il legislatore ha progressivamente incentivato l’uso di strumenti tracciabili ed elettronici di pagamento (si veda il relativo tema web) e, al contempo, ha progressivamente legato al pagamento tracciabile o elettronico la possibilità di fruire di incentivi fiscali (detrazioni e agevolazioni per ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica etc., nonché – con la legge di bilancio 2020) anche delle detrazioni IRPEF per spese sanitarie. Si rinvia al portale della documentazione parlamentare per approfondimenti.

Il Governo al riguardo menziona, tra gli strumenti di tax compliance, la cd. lotteria degli scontrini – collegata all’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi – il cui avvio è stato rinviato per effetto dell’emergenza sanitaria (per effetto del decreto-legge n. 34 del 2020) al 1° gennaio 2021.

