Professionisti specializzati nel Gaming: a Malta, MGA analizza il perché mancano figure adeguate

Alla fine del 2018, le società di gioco online di Malta hanno segnalato 730 posizioni non occupate. Il 68% dei posti vacanti non occupati è principalmente a livello operativo e la maggior parte (69%) dei posti vacanti è rimasta vuota per non più di tre mesi.

La mancanza di esperienza lavorativa (28%), la concorrenza di altre imprese (27%) e la mancanza di qualifiche (21%) sono le ragioni principali delle offerte di lavoro non occupate.

Sono questi i dati principali che possiamo leggere da uno studio condotto a Malta da parte della Malta Gaming Authority (MGA), la quale attraverso la sua unità di informazione e ricerca, ha condotto un sondaggio (secondo nel suo genere) tra i suoi operatori di giochi a distanza con licenza al fine di ottenere una migliore comprensione del divario di competenze esistente nel settore dei giochi.

La presente relazione evidenzia i principali risultati di un’indagine condotta dall’MGA nel 2019 e relativa al 2018 e delinea i principali elementi di somiglianza e contrasto con i risultati dell’indagine precedente, ove pertinente.

Secondo i risultati dell’indagine, oltre un terzo degli operatori recluta personale impiegato da altre aziende del settore; Il 35% delle imprese svolge attività di formazione interna o tutoraggio al fine di affrontare la carenza di competenze; Il reclutamento di lavoratori immediatamente dopo il completamento della loro istruzione formale è stato segnalato dal 9% delle imprese intervistate, a conferma del ruolo potenzialmente più forte che potrebbe essere svolto dagli istituti di istruzione.

Sono stati compiuti numerosi sforzi politici per garantire che i corsi di formazione siano in linea con le esigenze del settore. Nel 2017, l’European Gaming Institute of Malta (EGIM) è stato lanciato a seguito di un accordo firmato tra MGA e Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST). Nel 2018, 56 studenti hanno richiesto il Diploma iGaming presso MCAST e altri 43 iscritti tra gennaio e metà novembre 2019.

A metà novembre 2019, 58 studenti si sono iscritti al premio nel corso iGaming presso la iGaming Academy – una collaborazione congiunta tra MCAST ed EGIM; Nel 2019, 21 studenti sono stati selezionati e abbinati a sette aziende attraverso il Programma di collocamento degli studenti di Gaming Malta, un’iniziativa che mira a ridurre la discrepanza esistente tra l’offerta e la domanda di gioco di abilità nel mercato del lavoro maltese.

La maggior parte delle aziende intervistate ha espresso soddisfazione per le offerte di formazione a Malta; tuttavia, tra il 15% e il 20% degli intervistati ha indicato che occorre fare di più per quanto riguarda la disponibilità, la qualità e il rapporto qualità-prezzo delle opportunità di formazione a Malta.

Il sondaggio che riflette le risposte ricevute da 238 singoli intervistati (aziende) esamina le dimensioni, la natura e le cause dei posti vacanti non occupati, le strategie di reclutamento degli intervistati, le attività di formazione e sviluppo, nonché l’offerta educativa al settore dei giochi online a Malta.

Peter Spiteri, Chief Executive Officer of Finance & Program Management, responsabile dell’unità Information & Research, ha dichiarato: “Siamo lieti di pubblicare il secondo rapporto sul Skill Gap Affecting the Online Gaming Industry al fine di far luce sullo stato attuale dei lavori relativi al capitale umano presente sull’isola. Dati recenti pubblicati da MGA attraverso il suo Rapporto di rendimento intermedio indicano che il 69% dei dipendenti nel settore dei giochi online non è maltese, evidenziando la necessità per i lavoratori espatriati di sostenere la domanda sempre crescente del settore.

Pur riconoscendo che importanti traguardi sono stati raggiunti attraverso l’istituzione dell’European Gaming Institute di Malta e dell’iniziativa Gaming Malta Student Placement Program, lo studio indica che esiste un potenziale significativo per il sistema educativo locale di contribuire ad affrontare la sete continua del settore per una forza lavoro qualificata”.

