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Procedimenti amministrativi di ADM: pubblicata la tabella dei termini per la conclusione dei procedimenti

Sapar comunica agli associati che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato, con Determina del 5 febbraio 2026, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di sua competenza in

31 Marzo 2026

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Sapar comunica agli associati che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato, con Determina del 5 febbraio 2026, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di sua competenza in base a quanto previsto dalla Legge 241/90 e della normativa di riferimento.

In particolare, si riportano i termini di conclusione dei procedimenti di interesse per produttori e gestori degli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS:

Tipo Procedimento – Termini di conclusione

  • Rilascio omologa apparecchi comma 6 A – 90 gg
  • Rilascio omologa apparecchi Vlt – 30 gg
  • Rilascio omologa apparecchi comma 7 – 90 gg
  • Dismissione sistemi di gioco Vlt – 90 gg
  • Rimborso Isi – 120 gg
  • Accreditamento produttori apparecchi comma 6 A – 90 gg
  • Revoca accreditamento produttori apparecchi comma 6 A – 90 gg
  • Rilascio, sospensione, decadenza, revoca nulla osta apparecchi comma 6 A e comma 7 del TULPS – 90 gg
  • Cessazione nulla osta di distribuzione apparecchi comma 6 A e 7 del TULPS – 30 gg
  • Cessazione nulla osta di messa in esercizio apparecchi comma 6 A e 7 del TULPS – 30 gg
  • Sospensione, cancellazione soggetti elenco Ries – 90 gg
  • Variazione titolarità nulla osta, cessione, acquisto apparecchi, risoluzioni contrattuali concordate tra concessionari, gestori ed esercenti – 90 gg
  • Dismissione, post-dismissioni apparecchi – 90 gg

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