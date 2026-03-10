Principali differenze tra giochi tradizionali e giochi online

L’avvento della madre delle reti meglio conosciuta come Internet ha determinato notevolissimi cambiamenti che in poco più di un trentennio hanno cambiato molti aspetti della nostra vita. Fare un elenco esaustivo è pressoché impossibile vista la varietà e la complessità dei cambiamenti ma a titolo esemplificativo si pensi come l’adozione dell’indirizzo e-mail abbia messo praticamente fuori gioco il fax, ancora largamente impiegato fino a un ventennio fa, oppure come la possibilità di sbrigare tutta una serie di pratiche online abbia assottigliato le lunghe file presso gli uffici pubblici con conseguente inevitabile perdita di tempo.

Contestualmente la creazione di dispositivi informatici sempre più semplici da usare e sempre più performanti ha consentito una significativa riduzione del digital divide permettendo anche a categorie di individui non propriamente digitalizzati di interagire con profitto e divertimento con la Rete e i prodotti da essa veicolati. Anche il mondo dei giochi si è ampiamente giovato della rete e della tecnologia informatica.

Nonostante l’obiettivo finale dei giochi tradizionali e online sia il divertimento e l’intrattenimento, i giochi online e quelli tradizionali presentano differenze sostanziali che ne definiscono l’esperienza, l’accessibilità e l’impatto sociale. I giochi tradizionali sono statici (es. regole immutabili di Scacchi o Monopoli). I giochi online, invece, sono dinamici grazie ad aggiornamenti continui (patch, DLC) che mantengono l’interesse, a mondi persistenti (specie i videogiochi di ruolo) che evolvono anche offline in base alla comunità e a elevata personalizzazione (personaggi, ambiente).

L’investimento nei giochi tradizionali è quasi sempre solo iniziale. Il modello economico dei giochi online è più complesso:

Modelli “Free-to-Play” (F2P) basati su acquisti interni, oltre all’acquisto una tantum.

basati su acquisti interni, oltre all’acquisto una tantum. Microtransazioni (skin, potenziamenti) come fonte cruciale di guadagno.

(skin, potenziamenti) come fonte cruciale di guadagno. Creazione dell’industria E-Sport con alti montepremi.

Nel caso delle slot machine, le tradizionali (fisiche) e le slot online condividono il meccanismo di base (far girare i rulli), ma differiscono significativamente per esperienza e operatività. Le slot online sono accessibili 24/7 ovunque (PC, mobile) e offrono una varietà di giochi virtualmente illimitata. Quelle tradizionali richiedono la presenza fisica e la selezione è limitata dallo spazio. Oltre a questo, le slot tradizionali offrono un’interazione fisica e bonus spesso locali. Le slot online sono digitali, ricche di Free Spins, round bonus interattivi e Mega Jackpot globali, con un alto grado di personalizzazione (es. limiti di spesa). A causa dei minori costi operativi (server vs. manutenzione e affitto), le slot online hanno generalmente un Payout/RTP (Ritorno al Giocatore) più alto (spesso 95-98%) rispetto a quelle tradizionali. Le puntate minime online sono anche più flessibili.

