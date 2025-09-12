Primi esami Scudetto, sfide salvezza e caccia all’Europa: la Serie A non si ferma su Betsson

La Juventus è leggermente favorita sull’Inter con la vittoria bianconera quotata a 2.75, il Napoli cercherà la vittoria contro la Fiorentina con il 2 bancato a 2.25, mentre la Roma affronterà il Torino con l’1 quotato a 1.52 e la vittoria del Milan contro il Bologna è bancata a 1.92.

La Serie A entra nel vivo con la terza giornata di campionato, un turno che promette spettacolo e offre già i primi bivi della stagione. Dalla supersfida di Torino al testacoda di Bergamo, ogni partita presenta spunti tattici e narrativi di grande interesse.

Il weekend di Serie A si apre alle 15:00 con la sfida tra Cagliari e Parma, un anticipo che sa già di scontro diretto per la tranquillità. Alla Unipol Domus, il Cagliari cerca di sfruttare il fattore campo, storicamente decisivo, per mettere fieno in cascina. Di fronte, un Parma ambizioso che vuole dimostrare di poter affrontare con personalità anche le trasferte più calde. Ci si attende una partita fisica, decisa più dalla grinta e dagli episodi che dalla tattica sopraffina. I bookies vedono gli uomini di Pisacane favoriti con il segno 1 a 2.15 mentre la vittoria del Parma è bancata con il segno 2 a 3.65. Il pareggio è quotato a 3.25. L’Over 2,5 si gioca a 2.20, l’Under a 1.62; Goal a 1.95, No Goal a 1.80.

Alle 18:00 i riflettori saranno puntati sull’Allianz Stadium, dove va in scena il piatto forte della giornata: il Derby d’Italia tra Juventus e Inter. Entrambe le squadre sono partite con l’obiettivo dichiarato dello Scudetto e questo primo scontro diretto è un test cruciale per misurare ambizioni e stato di forma. La Juventus, spinta dal proprio pubblico, cercherà di imporre il proprio gioco, mentre l’Inter punterà sulla sua consolidata organizzazione e sulla potenza dei suoi interpreti. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Juventus leggermente favorita con il segno 1 a 2.75, mentre il successo dell’Inter è bancato con il 2 a 2.80. Il pareggio è quotato a 3.00. L’Over 2,5 si gioca a 2.20, l’Under a 1.64; Goal a 1.86, No Goal a 1.87.

Il sabato si concluderà alle 20:45 con una sfida che sa d’Europa tra Fiorentina e Napoli. Al Franchi si affrontano due squadre che fanno del bel gioco il loro marchio di fabbrica. La Fiorentina di fronte ai propri tifosi vuole regalare una notte da sogno, mentre il Napoli arriva a Firenze consapevole della propria forza offensiva. Si preannuncia una gara aperta, spettacolare e ricca di duelli tecnici di altissimo livello, soprattutto a centrocampo. Le quote vedono il successo del Napoli con il segno 2 a 2.25 mentre il segno 1 è bancato a 3.50. Il pareggio è quotato a 3.15. L’Over 2,5 si gioca a 2.30, l’Under a 1.58; Goal a 2.00, No Goal a 1.75.

Il lunch match domenicale, in programma alle 12:30, vedrà la Roma impegnata a superare l’ostacolo Torino all’Olimpico. I giallorossi, trascinati dal calore del loro stadio, cercheranno di scardinare la difesa granata, da sempre un osso duro. Il Toro, con il suo proverbiale spirito combattivo, non verrà a Roma per fare da comparsa, ma proverà a imbrigliare le fonti di gioco avversarie per poi ripartire. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Roma nettamente favorita con il segno 1 a 1.52, mentre il successo del Torino è bancato con il 2 a 6.60. Il pareggio è quotato a 4.15. L’Over 2,5 si gioca a 1.97, l’Under a 1.78; Goal a 2.15, No Goal a 1.65.

Alle 15:00 al Gewiss Stadium si affrontano due filosofie opposte nella partita tra Atalanta e Lecce. L’Atalanta, con il suo calcio offensivo, parte con i favori del pronostico contro un Lecce a cui servirà una prestazione di sacrificio, compattezza e massima attenzione difensiva. Per i salentini, l’obiettivo è limitare la furia offensiva della Dea e sfruttare al meglio le eventuali occasioni in contropiede. I bookies vedono gli uomini di Jurić favoriti con il segno 1 a 1.41 mentre la vittoria del Lecce è bancata con il segno 2 a 7.60. Il pareggio è quotato a 4.80. L’Over 2,5 si gioca a 1.74, l’Under a 2.00; Goal a 2.05, No Goal a 1.72.

Sempre alle 15:00 andrà in scena una partita importante per le ambizioni di Pisa e Udinese. Il Pisa, davanti al proprio pubblico, cerca punti fondamentali per il suo percorso, puntando su entusiasmo e organizzazione. L’Udinese, forte della sua maggiore esperienza nella categoria, arriva in Toscana con l’obiettivo di imporre la propria fisicità e il proprio pragmatismo in un match che si preannuncia equilibrato. Le quote vedono il successo dell’Udinese con il segno 2 a 2.70 mentre il segno 1 è bancato a 2.80. Il pareggio è quotato a 3.10. L’Over 2,5 si gioca a 2.25, l’Under a 1.60; Goal a 1.93, No Goal a 1.82.

La sfida del Mapei Stadium, in programma alle 18:00, vedrà di fronte Sassuolo e Lazio in un confronto tradizionalmente divertente e ricco di gol. Il Sassuolo, fedele ai suoi principi propositivi, sfiderà una Lazio temibile in campo aperto grazie alle sue trame veloci e alla qualità dei suoi uomini offensivi. La chiave del match sarà probabilmente in mezzo al campo: chi riuscirà a vincere la battaglia per il controllo del ritmo avrà ottime possibilità di successo. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Lazio favorita con il segno 2 a 2.05, mentre il successo del Sassuolo è bancato con l’1 a 3.60. Il pareggio è quotato a 3.55. L’Over 2,5 si gioca a 1.85, l’Under a 1.89; Goal a 1.74, No Goal a 2.00.

San Siro chiuderà la domenica di Serie A alle 20:45 con la sfida tra Milan e Bologna. I rossoneri ospitano un avversario sempre ostico e sono chiamati a una prestazione convincente per confermare le proprie ambizioni di vertice. Il Bologna cercherà l’impresa, puntando su una solida fase difensiva e sulla capacità di ripartire velocemente. Per il Milan sarà cruciale sbloccare la partita senza concedere spazi. I bookies vedono gli uomini di Allegri vincenti con il segno 1 a 1.92 mentre la vittoria del Bologna è bancata con il segno 2 a 4.10. Il pareggio è quotato a 3.55. L’Over 2,5 si gioca a 1.88, l’Under a 1.86; Goal a 1.80, No Goal a 1.95.

Il primo posticipo del lunedì, fissato per le 18:30, è una battaglia tra Verona e Cremonese che promette intensità e agonismo. Il Verona, al Bentegodi, fa della corsa e della pressione le sue armi migliori. La Cremonese dovrà essere pronta a rispondere colpo su colpo, giocando una partita di grande attenzione e carattere. È lecito attendersi un match spigoloso, dove i duelli individuali potrebbero fare la differenza. Per questo match i bookies di Betsson vedono il Verona favorito con il segno 1 a 2.40, mentre il successo della Cremonese è bancato con il 2 a 3.20. Il pareggio è quotato a 3.15. L’Over 2,5 si gioca a 2.25, l’Under a 1.59; Goal a 1.95, No Goal a 1.80.

A chiudere la terza giornata, alle 20:45, sarà la sfida tra l’entusiasmo del Como e la storia del Genoa. I lariani, spinti da un ambiente carico di passione, vogliono dimostrare di meritare il palcoscenico della Serie A. Il Genoa, club blasonato, arriva a Como per fare bottino pieno, forte di una rosa costruita per obiettivi importanti. Sarà un interessante scontro tra la voglia di sognare dei padroni di casa e il peso della tradizione dei rossoblù. Per questo match i bookies di Betsson vedono il Como nettamente favorito con il segno 1 a 1.66, mentre il successo del Genoa è bancato con il 2 a 5.60. Il pareggio è quotato a 3.75. L’Over 2,5 si gioca a 2.05, l’Under a 1.70; Goal a 2.05, No Goal a 1.70.

PressGiochi