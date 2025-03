Prima visita dell’ADM a nairobi: al via la collaborazione con l’Amministrazione doganale keniota

In occasione dell’annuale conferenza per il debriefing dell’operazione “Thunder”, lo scorso 3 marzo una delegazione guidata dal Direttore delle Relazioni Internazionali, Andrea Mazzella, è stata ricevuta dal Direttore Generale dell’Amministrazione

È la prima volta in cui l’Agenzia entra in contatto con l’Amministrazione omologa del paese africano per verificare ipotesi di collaborazione in materia doganale, a pochi mesi dall’entrata in vigore dell’accordo EPA sottoscritto dall’UE.

Durante l’incontro sono emersi molteplici spunti di interesse comune che potranno essere sviluppati in un Memorandum, anche all’esito di una visita che una delegazione dell’Amministrazione keniota è stata invitata a svolgere in Italia.

Il contenuto possibile della futura intesa, la cui negoziazione sarà condivisa con la GdF, potrà riguardare moduli formativi su modalità di controllo, sistemi di risk management e attività dei laboratori.

