Prima si, poi no! ADM ci ripensa e continua a vietare slot machine e scommesse in tabaccheria

La scelta governativa impone di rivedere parzialmente il piano di graduale ripresa delle attività “tipiche” delle sale menzionate, che si possono svolgere anche presso esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura, nel rispetto delle misure di contenimento previste. CONSIDERATO che con nota prot. n. 129362/R.U. del 29 aprile 2020, il Direttore dell’Agenzia ha informato il Ministro dell’Economia e delle Finanze in ordine all’esigenza di confermare il piano già programmato solo per i giochi “riaperti” a far data dal 27 aprile u.s. ed a far data dal 4 maggio la ripresa della raccolta dei giochi “SuperEnalotto”, “Superstar”, “Sivincetutto SuperEnalotto”, “Eurojackpot”, “Lotto tradizionale”, nonché delle scommesse on-line che implicano una certificazione da parte di personale dell’Agenzia.

Con queste parole l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha oggi disposto di rivedere la sua precedente determina mantenendo ancora vietate scommesse e slot machine nelle tabaccherie a partire dal 4 maggio, come disposto in pieno lockdown. Resta calendarizzato invece per il 4 maggio il ritorno di Superenalotto e Lotto.

Nel decreto dirigenziale di oggi si stabilisce:

L’articolo 1 della determinazione direttoriale del Direttore dell’Agenzia n. 125127/R.U. del 23

aprile 2020 è così modificato:

Al secondo alinea, le parole “e delle scommesse che implicano la certificazione da parte dell’Agenzia” sono

soppresse.

Il terzo alinea è soppresso.

Ecco quindi il testo della determina aggiornato:

È disposta presso gli esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura:

– dal 27 aprile 2020 la ripresa della raccolta dei giochi numerici “10&Lotto”, “Millionday”, “Winforlife” e “Winforlife Vincicasa” le cui estrazioni avvengono da remoto, mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori;

– dal 4 maggio 2020 la ripresa della raccolta dei giochi “SuperEnalotto”, “SuperStar”,

“SiVinceTutto SuperEnalotto”, “Eurojackpot”, “Lotto tradizionale” – le cui attività estrazionali e di controllo verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria.

ARTICOLO 2

Dal 4 maggio 2020 è disposta la ripresa della raccolta in modalità on-line delle scommesse che implicano la certificazione a parte dell’Agenzia.

PressGiochi