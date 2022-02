Prevenzione dal gioco già dalle elementari. Da Palermo, seminari gratis per gli insegnanti

Per prevenire la dipendenza da gioco bisogna iniziare già dai bambini. Partendo da questo principio, l’associazione siciliana Elementi ha organizzato due seminari on line per insegnanti, intitolato “Gioco o malattia?

Per prevenire la dipendenza da gioco bisogna iniziare già dai bambini. Partendo da questo principio, l’associazione siciliana Elementi ha organizzato due seminari on line per insegnanti, intitolato “Gioco o malattia? Quali i segnali allarmanti”. Il primo, destinato a insegnanti delle scuole elementari, ha avuto inizio lo scorso 4 febbraio e prevede quattro incontri, ogni venerdì dalle 15.00 alle 17.00. Quello per insegnanti delle scuole superiori, per il quale ci sono ancora posti disponibili, inizierà il 4 marzo e si svolgerà, come il primo, ogni venerdì negli stessi orari.

Ma perché iniziare così presto, addirittura dai bambini delle elementari, se il gioco d’azzardo è vietato per legge fino alla maggiore età?

“Il disturbo del comportamento si può modificare se viene identificato precocemente” spiega la presidente di Elementi, Amelia Bucalo Triglia “e spesso gli stessi genitori affidano lo smartphone ai bambini senza vigilare. Mentre proprio le nuove tecnologie, quando sono usate in maniera irresponsabile, incidono sul rischio di sviluppare una dipendenza come quella da gioco d’azzardo”.

Secondo alcuni studi ripresi dall’associazione siciliana, i minorenni che trascorrono più di un’ora al giorno on line hanno il triplo di probabilità di sviluppare un comportamento problematico; e il quadruplo se questo avviene in un luogo fisico.

Elementi Aps svolge da quattro anni una campagna di prevenzione alla ludopatia attivando vari nodi territoriali per la costruzione di una comunità educante. Con questi seminari, gratuiti ma a numero chiuso (https://forms.gle/6tgb96DbogdDaDEQA) intende favorire una formazione teorica scientifica a tutti gli adulti che si prendono cura dei bambini e dei ragazzi in un momento fondamentale del loro neurosviluppo.

PressGiochi