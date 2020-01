PressGiochi Magazine: il primo numero del 2020 da oggi è online e in distribuzione

Da oggi, 1° gennaio 2020, il nuovo numero di PressGiochi Magazine è online e in distribuzione.

Analizziamo le novità che caratterizzano la legge di Bilancio 2020, con l’aumento del preu sugli apparecchi da gioco, la predisposizione del bando di gara sempre per gli apparecchi e l’aumento della tassa sulle vincite su Vlt e lotterie.

Guardiamo allo stato della filiera e dei gestori alla luce di questi interventi normativi, alle proposte della rete concessoria per un riordino normativo del settore.

Uno sguardo alle scommesse, alle potenzialità dell’offerta messa in campo dagli operatori in questi mesi, alla situazione dei punti di ricarica dei conti gioco e alla loro possibilità di offrire agli utenti la navigazione libera in rete.

Ma quali saranno le tendenze in ambito di giochi in questo 2020? Ne parliamo in un approfondimento dedicato alle innovazioni tecnologiche e alla ricerca di nuove idee.

Infine, in vista di ICE London, uno speciale dedicato al mecato italiano per gli investiitori internazionali, con curiosità, novità, verità e miti da sfatare del nostro mercato del gambling.

Questo e molto altro nel nuovo numero di PressGiochi Magazine – da oggi online e in distribuzione.

