PressGiochi Magazine: il nuovo numero è online e in distribuzione

Difficilmente avremmo potuto prevedere che dopo la fine dello stato di emergenza legato a due anni interminabili di pandemia si sarebbe aperto un altro fronte di emergenza legato addirittura alla guerra. Una parola ed uno stato, quello della guerra, sconosciuto per i giovani della mia generazione, ma anche per tutto il popolo italiano, che torna però a farsi minaccia. Mai quanto oggi attuale e vicina.

Proprio ora che si iniziava a vedere la luce in fondo al tunnel. Una luce legata alla fine delle restrizioni sociali ma anche all’avvicinarsi, per il settore del gioco pubblico, di un riordino normativo che potrebbe dare ossigeno ad aziende in crisi e permettere loro di tornare a pianificare investimenti e sognare un futuro. Un riordino, il cui testo, redatto in una legge delega, è pronto per approdare sui banchi del Consiglio dei Ministri. Ma oggi Palazzo Chigi, in un CdM definito ‘di guerra’ è impegnato in ben altre questioni.

Ma le parole del nostro premier, Mario Draghi, oggi al Senato sono queste: “Negli ultimi decenni molti si erano illusi che la guerra non avrebbe più trovato spazio in Europa. Che potessimo dare per scontate le conquiste di pace, sicurezza, benessere che le generazioni che ci hanno preceduto avevano ottenuto con enormi sacrifici”. Tutto ciò mette in risalto una nuova realtà e “ci obbliga a compiere scelte fino a pochi mesi fa impensabili”.

Come accaduto in passato il popolo del gioco pubblico non rimarrà fermo a guardare e si attiverà in aiuto degli Ucraini, come fece per i terremotati o nella fase più acuta della pandemia.

Ma molti temi del settore, nonostante l’emergenza, restano aperti.

Le concessioni in scadenza, i divieti sul territorio legati a limiti orari e distanze, le emergenze fiscali e non solo.

Ne parliamo nel numero di PressGiochi Magazine da oggi online e in distribuzione.

Seguono tanti approfondimenti, spunti per nuovi mercati dell’intrattenimento sempre più innovativi e tecnologici, nuovi giochi e nuovi modi possibili per un mercato, che se messo nella giusta pista di decollo, potrebbe tornare a volare alto.

Questo e tanto altro nel prossimo numero di PressGiochi!

PressGiochi