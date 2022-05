PressGiochi Magazine: il nuovo numero è online e in distribuzione

Dall’attesa per la legge delega, ai problemi innescati alla filiera del gioco legale dalle normative regionali, ai venti di guerra che incidono sulla spesa dei cittadini. Sono tanti i temi

Dall’attesa per la legge delega, ai problemi innescati alla filiera del gioco legale dalle normative regionali, ai venti di guerra che incidono sulla spesa dei cittadini.

Sono tanti i temi che affrontiamo in questa nuova edizione di PressGiochi Magazine da oggi online e già in distribuzione, come al solito ricca di interviste, contributi di esperti del settore, ricerche e con uno sguardo sempre puntato alle novità provenienti dal mercato internazionale.

Ma non vogliamo svelarvi nulla e vi invitiamo a sfogliarlo.

SCARICA IL MAGAZINE ONLINE

Per chi ancora non lo riceve, basta scrivere ad amministrazione@pressgiochi.it indicando nome, azienda e indirizzo presso il quale spedire!

PressGiochi