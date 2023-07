PressGiochi MAG: l’edizione dell’estate 2023 è da oggi online

Un nuovo numero di PressGiochi MAG è da oggi online e in distribuzione. In questa edizione, continuiamo a parlare della Delega fiscale con alcuni approfondimenti relativi alle varie proposte contenute

Un nuovo numero di PressGiochi MAG è da oggi online e in distribuzione.

In questa edizione, continuiamo a parlare della Delega fiscale con alcuni approfondimenti relativi alle varie proposte contenute nel testo dell’articolo 13 che contiene il riordino dei giochi pubblici.

Partiamo analizzando alcune proposte presentate dalla filiera e dalle associazioni di categoria che la prossima settimana incontreranno il sottosegretario Sandra Savino al tavolo tecnico costituito presso il Mef proprio per permettere al settore di contribuire alla riforma.

In questo numero estivo ascoltiamo le idee sulla Delega di chi ha presentato emendamenti sui giochi e di chi si occupa di contrastare il gioco patologico.

Scopriamo il RUE, la proposta di creare un registro unico a livello nazionale che potrebbe permettere ad un giocatore, o ad un famigliare, di escludersi dal gioco. Uno strumento che viene ripreso nella Delega e analizzato in un progetto di ricerca presentato recentemente dall’Università di Tor Vergata.

Parliamo anche di dati di gioco, di cui si è detto molto nelle ultime settimane, per scoprire il punto di vista di chi ha scritto la norma che ha portata dal 2020 ad oggi ad inibirne l’accesso pubblico.

Non manca uno sguardo alle scommesse e alle strategie che gli operatori dovranno mettere in atto in futuro per migliorare le proprie performances.

Diritto, finanza, cultura, gioco patologico e CSR. Come ogni edizione sono tanti i temi affrontati in questo numero.

Non vi resta che sfogliarlo e richiedere una copia presso la vostra azienda!

SCARICA IL MAGAZINE ONLINE

Per chi ancora non lo riceve, basta scrivere ad amministrazione@pressgiochi.it indicando nome, azienda e indirizzo presso il quale spedire!

PressGiochi