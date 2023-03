PressGiochi MAG: la nuova edizione è in distribuzione

L’industria del gioco è in fermento in vista della prossima esposizione di settore che si terrà a Rimini per Enada a metà marzo. Un mercato che torna ad essere attivo

Un mercato che torna ad essere attivo e vitale sostenuto da una domanda di gioco sempre presente.

Si torna a tracciare l’identikit del giocatore per capire come giocano gli italiani e quanti di loro fanno attenzione alla legalità del canale su cui si intrattengono. A farlo è l’Osservatorio sui mercati regolati, frutto della collaborazione tra la Luiss Business School e IPSOS, che fornisce suggerimenti per il decisore politico in vista della prossima opera di riordino normativo del settore: serve puntare sulla tecnologia, sul controllo e repressione dell’illegale e sulla creazione di cultura di gioco presso il giocatore.

In questa edizione di PressGiochi MAG, da oggi online e in distribuzione, parliamo del Rapporto di ricerca sul gioco in Italia, ma anche di tanti altri temi.

Nuove tasse sulle scommesse, proposte in Parlamento e in discussione presso la Commissione Cultura della Camera, il ritorno del Fondo Salva Sport, che secondo la Ragioneria generale andava pagato fino a dicembre 2021. E ora tocca ai concessionari saldare!

Affrontiamo il tema degli standard europei per riconoscere i giocatori a rischio, tanto voluti dall’EGBA su cui ora arriva l’accordo tra Paesi, e per l’Italia sarà UNI, Ente Italiano di Normazione ad occuparsene, come ci spiega il funzionario Alessandra Russo.

Si affronta il tema delle distanze che affliggono i gestori delle sale giochi e i tabaccai, di esenzione IVA sulle AWP, delle nuove modifiche discusse in Consiglio regionale del Piemonte volte a modificare alcuni aspetti della legge sul gioco del 2021.

Poi spazio alle aziende con le novità che verranno presentate ad Enada, approfondimenti di carattere finanziario sui big del mercato internazionale, gli ultimi trend online con i nuovi modelli di gioco basati sugli NFT e sulle cripto-valute.

In questa edizione trova spazio anche un approfondimento, con relativa intervista, sulle nuove linee guida Agcom per il parental control, analizziamo i riflessi che avranno sul settore dei giochi.

Ma come per ogni edizione, sono ancora tanti i temi affrontati in questo numero.

Non vi resta che sfogliarlo e richiedere una copia presso la vostra azienda!

