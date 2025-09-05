PressGiochi MAG: il nuovo numero è online e pronto per la distribuzione

È disponibile da oggi online e pronto per la distribuzione il nuovo numero di PressGiochi MAG. Un’edizione ricca di contenuti, che fotografa un comparto sempre più diviso in due direzioni:

Un’edizione ricca di contenuti, che fotografa un comparto sempre più diviso in due direzioni: da un lato il gioco terrestre, fermo al palo in attesa di una riforma che continua a tardare; dall’altro l’iGaming, proiettato in avanti con il bando di gara che presto porterà al rilascio delle nuove concessioni.

Ma non è solo la regolamentazione a segnare il passo: come in altri settori, anche l’industria del gaming si trova oggi ad affrontare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Una tecnologia destinata a travolgere ogni ambito, dal marketing alla personalizzazione dell’offerta, dal contrasto al gioco patologico al monitoraggio delle frodi, fino all’analisi predittiva dei comportamenti degli utenti e alla customer care. Una sfida che apre opportunità ma anche nuove responsabilità.

In questo numero analizziamo anche la recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha annullato le sanzioni previste dal Decreto Balduzzi del 2012, aprendo la strada a un nuovo.

Spazio poi al comparto delle scommesse sportive, in crescita costante, con uno sguardo particolare ai mercati predittivi che all’estero stanno guadagnando popolarità e che in Italia si trovano ancora in un vuoto normativo. Restando in ambito sportivo, affrontiamo il caso del Flamengo, il club calcistico brasiliano che si è trasformato in bookmaker lanciando una propria piattaforma di scommesse: un modello replicabile anche in Italia?

Non manca l’attenzione al tema del gioco responsabile, con l’analisi dei bilanci sociali recentemente pubblicati dai big del settore, e un focus sulle nuove sfide che attendono gli organismi di verifica del gioco online, chiamati a certificare secondo le nuove regole tecniche i giochi e le piattaforme di gioco per consentire agli operatori di operare in tempi certi.

Cultura, sport, casinò, poker e tanto altro completano un numero che vuole offrire ai lettori una visione a 360 gradi di un comparto in continua trasformazione.

