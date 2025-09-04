Preparativi per il calcio d’inizio: dentro la strategia globale di Flutter per la NFL

Questa settimana torna la NFL e per Flutter segna l’inizio di una delle stagioni sportive più importanti di sempre. Si prevede che per la stagione 2025 verranno scommessi legalmente oltre 30 miliardi di dollari, un record assoluto, e l’attesa cresce tra i suoi brand e team globali.

Esperti di pricing collegati ai centri di trading di Dublino, Melbourne e New Jersey lavorano su fusi orari diversi per offrire mercati in tempo reale. Gli ingegneri di FanDuel stanno progettando nuovi prodotti che offrono ai clienti più scelta che mai. Nel Regno Unito e in Irlanda, Paddy Power, Betfair e Sky Bet stanno portando la NFL al centro della scena in un modo impensabile fino a pochi anni fa. Al centro di tutto c’è il Flutter Edge — la forza combinata di prodotto, tecnologia, competenza e scala dell’azienda. Tutti e quattro gli elementi sono in gioco per la nuova stagione, con l’innovazione in prima linea.

Patrick Aherne, responsabile del trading e del rischio per FanDuel da Dublino, ha vissuto in prima persona la preparazione: “Abbiamo sbloccato qualcosa che i clienti desideravano da anni: la possibilità di combinare risultati stagionali — che si tratti di un giocatore che raggiunge un traguardo o di una squadra che arriva ai playoff — in una singola scommessa. Nessun altro nel settore può farlo.”

Questa innovazione, chiamata futures parlay, è stata il fulcro della promozione “Futures Day” di FanDuel a fine agosto. Ispirata a una vendita lampo per appassionati di sport, ha generato decine di migliaia di nuovi utenti attivi in un solo giorno e ha creato un incremento a sette cifre rispetto allo stesso giorno dell’anno precedente.

Per Spencer Diaz, Senior Trader di football americano per FanDuel in New Jersey, la svolta riguarda tanto l’ingegneria quanto le quote: “Ora possiamo prezzare correttamente le correlazioni tra i futures di giocatori e squadre. Se Joe Burrow lancia per 4.000 yard, come si collega al totale di ricezioni di Ja’Marr Chase o alle possibilità dei Bengals di vincere la division? È questa la sfida che abbiamo risolto.”

La novità di questa stagione è che queste innovazioni non sono più confinate agli Stati Uniti. Grazie al Flutter Edge, i prezzi e i mercati di FanDuel vengono ora estesi a Paddy Power, Betfair e, soprattutto, Sky Bet, che offre per la prima volta il proprio prodotto parlay — un Bet Builder — sulla NFL, dopo la migrazione completa alla piattaforma Flutter UK e Irlanda. “Improvvisamente i clienti Sky Bet hanno accesso a centinaia di nuovi mercati,” dice Nicola O’Sullivan, Trading Manager di Flutter UK e Irlanda. “È una svolta per loro, e stanno lanciando con bonus Bet Builder abbinati per incentivare l’adozione.”

Per O’Sullivan, il lavoro è stato quello di adattare il prodotto al pubblico britannico e irlandese: “FanDuel è l’esperto, ma il nostro compito è far sì che il contenuto risuoni localmente. Significa concentrarsi sui mercati con cui i nostri clienti interagiscono — proposte sui giocatori, speciali in red zone, boost semplici che tutti possono capire. Si tratta di rendere le scommesse sulla NFL accessibili come il calcio della Premier League la domenica pomeriggio.”

I numeri confermano il successo. Su Paddy Power, i clienti NFL attivi sono aumentati del 30% lo scorso anno e ora sono quattro volte quelli del 2021. Gran parte della crescita è organica, alimentata dalla copertura domenicale di Sky — estesa e ampliata con un nuovo accordo — e dal crossover con il pubblico calcistico britannico. Questo slancio sostiene una nuova partnership che fa notizia: Paddy Power è stato annunciato come partner ufficiale delle scommesse sportive della NFL nel Regno Unito e in Irlanda. Come parte dell’accordo stagionale, Paddy Power attiverà iniziative nel retail e online e lancerà il nuovo gioco gratuito Paddy Power NFL Showdown.

Dietro le quinte, la preparazione è stata intensa. I trader di FanDuel hanno organizzato “campi di allenamento” nei tre hub per condividere idee e garantire coordinamento. Gli ingegneri hanno creato strumenti che permettono di riprezzare i mercati futures in pochi minuti dopo una trade importante. E i marketer dei brand Flutter hanno lavorato su nuove offerte, giochi gratuiti e partnership per mantenere alta l’attenzione settimana dopo settimana.

Tutto questo porta a una conclusione: la NFL non è più solo un focus per FanDuel, ma una priorità strategica per Flutter. “La base cresce rapidamente, e la NFL è una chiara opportunità di crescita,” dice O’Sullivan. “Con il giusto investimento, e con la NFL stessa che mostra maggiore impegno verso Regno Unito e Irlanda, questa partnership ha perfettamente senso.”

E se i fan si chiedono chi sostenere per il Super Bowl di questa stagione, il consenso è per i Buffalo Bills — la squadra più popolare tra gli scommettitori Flutter. Ma Diaz ha un consiglio personale: “Mi piacciono i Titans per sorprendere e superare il loro totale di vittorie. Ma se cercate una squadra da Super Bowl, punto sui Ravens per sfondare nell’AFC e sui Packers per fare lo stesso nella NFC. È la mia scommessa audace — e penso che ce la faranno.”

