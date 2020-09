Prende il via SBC Summit Barcelona, presente anche Microgame

Prende il via oggi SBC Summit Barcelona, versione digitale del Global Betting and Gaming Show, prestigioso appuntamento che metterà a confronto, fino al prossimo 11 settembre, i principali protagonisti del panorama internazionale del gioco. Intanto, cresce l’attesa per gli esiti dei tanti approfondimenti in agenda: attraverso i panel tematici e i vari momenti di confronto tra gli stakeholder, saranno discusse le principali direttrici di sviluppo previste per il settore. Proprio nella giornata inaugurale tanta attenzione sarà calamitata dal dibattito “Creare un’esperienza multicanale”.

Al panel, moderato da Nikos Konstakis, Vicepresidente Sportsbook Product di SG Digital, parteciperanno: Marco Castaldo, CEO Microgame; Nicklas Zajdel, COO Fortuna Entertainment Group; Arno de Jong, CMO Nederlandse Loterij; Thanos Rigas, Sports Team Director OPAP. Nel corso del dibattito, il cui inizio è previsto alle 13.30, sarà analizzata l’importanza strategica dei punti vendita al dettaglio per confezionare una completa offerta omnichannel: inoltre saranno approfonditi i criteri più utili per incrementare l’efficienza agganciando i punti vendita con la proposta online dei bookmaker. Un approccio operativo a cui Microgame ha dedicato, durante le sue attività, una particolare attenzione. Per Microgame ed il suo CEO, Marco Castaldo, l’occasione per portare all’attenzione dei principali operatori del mercato alcune delle peculiarità dell’industry nazionale.

Il provider italiano, infatti, anche grazie alla sua ultraventennale esperienza, rappresenta per il mercato tricolore uno dei principali player. Il panel è aperto alla partecipazione di tutti i delegati e degli operatori che vorranno accedere ai lavori registrandosi alla piattaforma online dedicata all’edizione digitale di SBC Summit Barcelona.

PressGiochi