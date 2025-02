Prende il via Enada. Poso (ADM): “Interessati alle soluzioni tecnologiche più innovative che verranno presentate dagli operatori”

“Come Agenzia delle Dogane e dei Monopoli vogliamo essere qui presenti ad Enada per confermare il sostegno di ADM alla filiera del gioco che è il braccio operativo dell’amministrazione. Siamo interessati alle soluzioni tecnologiche più innovative che verranno presentate oggi in fiera visto che siamo in fermento per la regolamentazione del gioco fisico e soprattutto per il settore degli apparecchi da intrattenimento che subisce una revisione ormai datata”.

Così Elisabetta Poso, dir, Uff. apparecchi da gioco di ADM è intervenuta al convegno di apertura della 37esima edizione di Enada Primavera, manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata all’industria del gaming e dell’amusement e promossa da SAPAR (Associazione nazionale gestori gioco di Stato).

Fino a mercoledì 19 febbraio il network internazionale degli apparecchi e dei sistemi da gioco si ritroverà tra i padiglioni della Fiera di Rimini: in contemporanea, come di consueto, si svolgerà la 7a edizione di RAS – Rimini Amusement Show, sezione dedicata all’intrattenimento senza vincite in denaro, componendo così all’interno del quartiere fieristico di IEG un marketplace di riferimento nel Sud Europa e nell’area mediterranea per l’intero settore.

Le tre giornate di Enada Primavera hanno preso ufficialmente il via sul palco della Vision Arena (padiglione D3) con l’evento di opening al quale hanno partecipato il presidente EUROMAT Jason Frost, il presidente SAPAR Domenico Distante, la direttrice Ufficio Apparecchi da intrattenimento di ADM Elisabetta Poso , l’assessore alle politiche per lo sviluppo delle risorse umane, servizi civici e toponomastica, legalità, rapporti con il consiglio comunale del Comune di Rimini Francesco Bragagni e del presidente di IEG Maurizio Ermeti.

A parlare di gioco responsabile è stato il presidente di Euromat, Jason Frost che ha affermato: “Solo fornendo un prodotto legale e protetto si può permettere di garantire e tutelare il business del settore. Teniamo molto al tema delle sostenibilità e del gioco responsabile. Con la crescita dell’offerta di gioco online, la distinzione tra gioco legale ed illegale è molto più difficile”.

Nei prossimi tre giorni, la 37a Enada Primavera sarà nuovamente un appuntamento unico di settore nel panorama fieristico per sviluppare networking con contatti internazionali profilati e occasioni di business tra operatori professionali e aziende, italiane ed estere, leader nella produzione di supporti fisici, tecnologie, ricambi e servizi per il gioco land-based, sistemi di pagamento e di sicurezza e software per l’online gaming.

Raddoppiate, rispetto alla passata edizione, le aziende estere partecipanti in fiera e provenienti da Cina, Cipro, Israele, Malta, Germania, Regno Unito, Spagna, Taiwan.

Nel corso delle tre giornate in programma gli operatori presenti, oltre ad assistere alla 4ª edizione del torneo JJP Pinball Fest Enada by Luxury Games organizzato in collaborazione con IFPA Italia, potranno partecipare a convegni e approfondimenti sullo stato dell’arte del settore, le normative e le nuove frontiere digitali, grazie al contributo di aziende, esperti, associazioni e istituzioni.

Per loro, inoltre, nuove opportunità e interscambi di business saranno favorite dalla parziale contemporaneità durante le prime due giornate della fiera (lunedì e martedì) con la 10a edizione di Beer&Food Attraction, The Eating Out Experience Show di IEG e dedicato al mondo del fuoricasa, che ospiterà gli operatori del settore horeca, tra cui tanti pubblici esercizi, target di interesse anche per le aziende di ENADA e in particolare di quelle di RAS. La compresenza delle due manifestazioni tra i padiglioni del quartiere fieristico di Rimini consentirà al pubblico professionale presente a Enada Primavera di visitare, acquistando un biglietto aggiuntivo dal prezzo di 2€, anche i padiglioni di Beer&Food Attraction, aprendo così a nuove e ulteriori opportunità di business.

PressGiochi