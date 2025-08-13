Newsletter

13 Agosto 2025 - 18:37

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Premier League – Il Liverpool resta la squadra da battere, a 2,75 su Sisal.it

Arsenal e City le prime antagoniste, a 3,00 e 4,00

13 Agosto 2025

Share the post "Premier League – Il Liverpool resta la squadra da battere, a 2,75 su Sisal.it"

Print Friendly, PDF & Email

Meno due giorni all’inizio di quello che viene considerato il campionato più bello del mondo, la Premier League, che si preannuncia ancora più competitiva dopo un mercato estivo che ha visto arrivare tanti top player. Il Liverpool cercherà di difendere il titolo, ma la concorrenza è agguerrita.

Per gli esperti di Sisal, però, complice una campagna acquisti faraonica, saranno ancora i Reds la squadra da battere, con il bis della vittoria della Premier a 2,75. La prima antagonista dei Campioni d’Inghilterra in carica è l’Arsenal, che non ha badato a spese in questo calciomercato per lanciare l’assalto alla Premier e riprendersi un titolo che manca da 22 anni. La stagione che sta per cominciare potrebbe essere quella giusta per togliersi di dosso l’appellativo di “eterna seconda”, la vittoria del campionato è infatti a 3,00. C’è poi il Manchester City che, abituata a dominare negli ultimi anni, vuole rifarsi della passata stagione, conclusa con un terzo posto: la rosa dei Citizens si è ulteriormente rinforzata, il ritorno al trionfo è proposto a 4,00.

Capitolo outsiders, a candidarsi come tale c’è soprattutto il Chelsea, fresco vincitore del Mondiale per Club e detentore della Conference League. La squadra di Maresca può insidiare le tre favorite e si propone come quarta candidata al titolo per gli esperti di Sisal, a 9,00. Da tenere d’occhio il nuovo Manchester City di Amorim, che vuole tornare nelle zone alte della classifica: la vittoria della Premier sarebbe però una vera sorpresa, a 25,00. Nella lista delle pretendenti al titolo, si aggiungono anche Tottenham e New Castle, ma ipotizzare un loro successo vale 33 volte la posta.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

USA, Illinois: dal 1° agosto sono in vigore nuove norme sulla pubblicità al gioco

Termini Imerese (PA): chiuso un centro scommesse, sanzioni per oltre 32 mila euro

Casoria (NA): sequestrate sette slot machine in un campo rom

Quanto tempo trascorrono gli italiani online? Ecco i dati e le fasce d’età

Malta sotto il tiro incrociato dei giocatori e di Bruxelles

Premier League – Il Liverpool resta la squadra da battere, a 2,75 su Sisal.it

Bally’s: nel Q2 ricavi a $657,5 milioni grazie alla crescita in Nord America

Evoke chiude il primo semestre 2025 con ricavi a £888 milioni e un balzo del 44% della redditività

Australia, dal 2019 sono stati bloccati 1.296 siti di gioco illegale

Gilles Maillet (ULIS): “Innovazione, cooperazione ed educazione per difendere l’integrità dello sport”

Udine capitale d’Europa per una notte: PSG e Tottenham si contendono la Supercoppa

Cipro, allarme su pubblicità di casinò online illegali sui social media

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy