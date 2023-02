Premier League. Chelsea avanti nel West London Derby con il Fulham Mudryk, a segno a 3,50 su Sisal.it, cerca la prima perla con i Blues

Sono passati appena 22 giorni dall’ultimo West London Derby tra Chelsea e Fulham ma Blues e Cottagers si trovano nuovamente di fronte. Gli uomini di Potter stanno cercando, piano piano, di risalire la china in Premier League dove, attualmente, occupano la decima posizione mentre Mitrovic e compagni, dopo una prima parte di stagione eccellente, sono reduci da due sconfitte consecutive. Alla luce di questo, gli esperti Sisal vedono favorito il Chelsea a 1,62 rispetto al 5,50 del Fulham mentre si scende a 4,00 per il pareggio. L’Over in quota a 1,83 si fa preferire di pochissimo all’Under, a 1,85. I Cottagers hanno battuto solo 9 volte, su 80 confronti, i cugini e solo in una occasione hanno espugnato Stamford Bridge, nel 1963 imponendosi per 2-1: ripetersi, domani, pagherebbe 18 volte la posta mentre lo stesso risultato esatto ma in favore dei padroni di casa si gioca a 8,50. Il derby, qualunque esso sia, rimane una gara a parte e così bisognerà fare attenzione ai cartellini per non andare sotto la doccia prima del triplice fischio finale. Ne sa qualcosa Joao Felix che, proprio al Craven Cottage, si vide sventolare un cartellino rosso, costatogli tre giornate di squalifica: un’altra espulsione è data a 5,00.

Graham Potter ha solo l’imbarazzo della scelta su chi mandare in campo vista l’immensa rosa a disposizione. Un occhio di riguardo il tecnico del Chelsea lo avrà per Mykhaylo Mudryk, ancora alla ricerca del primo gol con la maglia dei londinesi, un’impresa che si gioca a 3,50. Sul versante opposto, il Fulham spera che il grande ex della gara, Willian, trovi ancora la via del gol. Il giocatore brasiliano, 339 gare con i Blues, ha già colpito all’andata, un’altra rete a Kepa è offerta a 7,50.

PressGiochi