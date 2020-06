Premier League al via con Manchester City – Arsenal. Il Liverpool a un passo dallo scudetto

Ricomincia anche l’ultimo dei grandi campionati europei, si riaccendono i riflettori sui campi della Premier League e si riprende con il recupero di Manchester City e Arsenal, match che negli ultimi anni ci ha abituato allo spettacolo. I Citizens sono a 25 punti dalla capolista Liverpool, che ormai sembrano aver ipotecato il titolo e, prima della sosta, hanno perso il derby con lo United per 2 a 0.

L’Arsenal, vincendo, potrebbe rientrare in corsa per un posto in Champions ma, a guardare le quote degli analisti di Sisal Matchpoint, espugnare l’Ethiad Stadium sarà un’impresa: il City è infatti nettamente favorito, a 1.35, si sale a 8 volte la posta per il successo dei Gunners, il pareggio vale 5.50. Sicuri del successo del City anche gli scommettitori, il 96% ha scelto il segno 1 nel match.

La ripartenza della Premier prevede un altro match molto atteso e da non perdere, quello tra il Tottenham di Mourinho e la sua ex squadra, il Manchester United. Sfida che si preannuncia accesissima visto che entrambe sono in lizza per un posto in Europa e sono divise da appena 4 punti in classifica.

I Red Devils, prima della sosta, hanno collezionato 6 vittorie e 3 pareggi, opposta la forma degli Spurs, reduci da 4 sconfitte e 2 pareggi. Nonostante gli ultimi risultati però, il pronostico appare incerto con i padroni di casa a 2.90 e lo United favorito ma non di molto, a 2.35.

Il pareggio si gioca a 3.40. Indecisi anche gli scommettitori, il 37% ha scelto la vittoria del Manchester United, il 35% quella del Tottenham. Occhi puntati sul Liverpool che è sempre più vicino alla vittoria del campionato, dopo 30 anni esatti. Lo scudetto potrebbe arrivare in occasione del derby contro l’Everton che è tutto in discesa per gli uomini di Klopp, avanti a 1.57, la vittoria della squadra di Ancelotti sembra difficile, a 5.50, così come il pareggio, a 4.10. Pochi dubbi tra gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto la vittoria del Liverpool.

