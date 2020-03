Preioni su minacca a Rinaudo: “Proiettili al magistrato mentre la minoranza protesta contro il gioco d’azzardo”

Alberto Preioni, presidente del Gruppo Lega Salvini in Consiglio regionale del Piemonte, raggiunto dalla notizia durante la seduta d’Aula di una busta contenente un proiettile calibro 6.35 e la minaccia “Ex pm Memento mori”, indirizzata al magistrato in pensione Antonio Rinaudo commenta così l’accaduto: “Un episodio sconcertante e vile, rivolto ad un servitore dello Stato che per 43 anni ha scritto pagine fondamentali della lotta contro il crimine piemontese dalla caccia alle Brigate rosse ai processi sugli assalti ai cantieri della Tav”.

Rinaudo, Direttore dell’Eurispes Piemonte, si è recentemente occupato anche della ricerca su “Gioco pubblico e dipendenze in Piemonte”, realizzata in seno all’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell’Istituto, mettano in evidenza le criticità della legge regionale.

“Sono vicino personalmente e con tutto il Gruppo consiliare al dottor Rinaudo,- ha detto Preioni – auspico che il prezioso lavoro della Digos, che indaga sull’accaduto, porti quanto prima a una identificazione dei vili colpevoli.

Mi permetto a margine di commentare la pagliacciata organizzata dalle minoranze a Palazzo questa mattina, che si sono permesse di offrire “chiacchiere” carnevalesche per protestare contro la modifica della legge sul gioco d’azzardo. Ricordo tra i principali lavori dell’ex Pm minacciato, attuale presidente dell’Eurispes Piemontese, quelli legati alle ricerche sul gioco d’azzardo e legalità, con relative ricadute della legge regionale del 2016. Mentre le minoranze “chiacchierano” il Dott. Rinaudo riceve i proiettili”.

PressGiochi