07 Ottobre 2025 - 19:24

Press Giochi

Preganziol (TV): sospesa licenza di una sala giochi per 5 giorni

Il Questore di Treviso ha disposto la sospensione della licenza di una sala giochi situata nella città di Preganziol per cinque giorni. Grazie a controlli effettuati nel locale, le forze

07 Ottobre 2025

Il Questore di Treviso ha disposto la sospensione della licenza di una sala giochi situata nella città di Preganziol per cinque giorni.

Grazie a controlli effettuati nel locale, le forze dell’ordine hanno accertato che la sala era diventata ritrovo abituale di pregiudicati per reati contro la persona il patrimonio, in materia di armi, per traffico di sostanze stupefacenti, contro la fede pubblica e la pubblica amministrazione.

Per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza collettiva, il Questore ha disposto la chiusura della sala per una durata di cinque giorni.

PressGiochi

