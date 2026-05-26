Prediction markets, Spagna: DGOJ sanziona e ordina il blocco di Polymarket e Kalshi

Il Ministero dei Diritti Sociali, del Consumo e dell’Agenda 2030 del governo spagnolo ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Polymarket e Kalshi, due piattaforme di previsione sulle quali

Il Ministero dei Diritti Sociali, del Consumo e dell’Agenda 2030 del governo spagnolo ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Polymarket e Kalshi, due piattaforme di previsione sulle quali vengono effettuate scommesse, per una possibile violazione della normativa sul gioco, poiché starebbero operando in Spagna senza la obbligatoria autorizzazione amministrativa.

Contestualmente al procedimento, affidato alla Direzione Generale per l’Ordinamento del Gioco (DGOJ), il Ministero guidato da Pablo Bustinduy ha disposto il blocco in Spagna dei siti web delle due piattaforme come misura cautelare fino alla decisione definitiva sul caso.

Il procedimento sanzionatorio è stato notificato questo martedì tramite pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dello Stato, in conformità con la normativa amministrativa vigente, dopo che i tentativi di notifica diretta agli operatori, presso i loro indirizzi conosciuti all’estero, non hanno avuto esito positivo. La durata stimata della procedura è compresa tra i 3 e i 4 mesi fino alla decisione finale.

I mercati predittivi sono piattaforme nelle quali gli utenti acquistano e vendono partecipazioni basate sulla previsione dell’esito di eventi futuri, attribuendo prezzi che riflettono la probabilità che si verifichi un determinato risultato. Per questo motivo sono noti anche come “scommesse incrociate”.

A differenza delle scommesse tradizionali, queste piattaforme consentono agli utenti di operare tra loro all’interno di un mercato, mentre la piattaforma agisce da intermediario, facilitando le transazioni e applicando commissioni.

Questi mercati vengono utilizzati per stimare la probabilità di diversi eventi, come elezioni, indicatori economici, risultati sportivi o fenomeni meteorologici, generando un’interazione collettiva tra gli utenti.

La DGOJ ricorda che in Spagna, in linea con altre giurisdizioni europee, i mercati predittivi sono considerati giochi d’azzardo quando prevedono scommesse su risultati futuri incerti. Per questo motivo, la loro attività sul territorio spagnolo richiede una specifica licenza amministrativa.

Inoltre, la DGOJ avverte che gli operatori non autorizzati non garantiscono i requisiti tecnici e normativi richiesti in Spagna, inclusi sistemi di verifica dell’identità, meccanismi di controllo per impedire l’accesso ai minori e alle persone autoescluse o interdette dal gioco, nonché gli standard di supervisione necessari per la tutela degli utenti.

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