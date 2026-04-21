Prediction markets, a Singapore cresce l’attività su Polymarket nonostante il blocco

Nonostante il blocco imposto dalle autorità, i prediction markets continuano a guadagnare terreno a Singapore, mettendo in evidenza i limiti delle attuali misure di enforcement contro il gioco online non autorizzato. Al centro dell’attenzione c’è Polymarket, piattaforma basata su criptovalute che consente agli utenti di scommettere sull’esito di eventi reali attraverso l’acquisto di posizioni “sì” o “no”.

Secondo quanto riportato dai media locali, nelle ultime settimane si è registrato un aumento significativo dei volumi di gioco legati a Singapore, in particolare nei mercati dedicati alle temperature giornaliere. Dalla metà di marzo, le puntate su specifiche soglie termiche hanno attirato un forte interesse: nel mese di aprile, il volume medio giornaliero ha superato i 100.000 dollari, con un picco di quasi 125.000 dollari registrato il 17 aprile.

Polymarket, ufficialmente bloccata nel Paese dalla fine del 2024 perché ritenuta in violazione delle normative locali sul gioco, resta comunque accessibile attraverso strumenti alternativi. Tra questi figurano le reti private virtuali (VPN) e servizi di terze parti, che permettono agli utenti di aggirare le restrizioni geografiche e continuare a operare sulla piattaforma.

Le autorità di Singapore hanno riconosciuto apertamente le difficoltà nel contrastare fenomeni di questo tipo, sottolineando che “nessun metodo di blocco è infallibile”. La natura decentralizzata delle piattaforme e l’utilizzo di wallet in criptovalute rendono infatti complesso verificare identità e posizione degli utenti, complicando ulteriormente le attività di controllo.

Il quadro normativo resta tuttavia rigido. Singapore mantiene un sistema fortemente regolamentato per il gioco a distanza, con Singapore Pools come unico operatore autorizzato. Qualsiasi altra piattaforma che consenta scommesse su eventi è considerata illegale.

Le autorità hanno inoltre ribadito che aggirare deliberatamente i blocchi governativi costituisce un reato ai sensi del Gambling Control Act. Le sanzioni previste includono multe, pene detentive fino a sei mesi o entrambe. Nonostante ciò, la crescita dell’attività su piattaforme come Polymarket evidenzia come la domanda per questo tipo di strumenti resti elevata, ponendo nuove sfide per i regolatori in un contesto sempre più globale e digitalizzato.

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