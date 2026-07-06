Prediction market: volumi in crescita dell’80% a giugno. Lo sport vale il 67% del mercato

Il mercato dei prediction market continua a registrare una forte espansione. Secondo un nuovo report della banca d’investimento Jefferies, il volume medio giornaliero degli scambi (Average Daily Volume – ADV) dell’intero settore è cresciuto dell’80% su base mensile nel mese di giugno, raggiungendo 1,7 miliardi di dollari.

A trainare la crescita è stata soprattutto Kalshi, principale piattaforma statunitense di contratti “yes/no”, che ha registrato una performance superiore alla media del comparto. L’ADV della società è aumentato del 90% rispetto a maggio, arrivando a 1,1 miliardi di dollari, mentre l’open interest (il valore complessivo dei contratti ancora aperti) è cresciuto del 94%. Secondo Jefferies, anche Polymarket ha mantenuto volumi significativi, con un ADV pari a 469 milioni di dollari.

Complessivamente, Kalshi e Polymarket hanno concentrato circa 1,6 miliardi di dollari dei 1,7 miliardi di volume medio giornaliero registrato dall’intero settore nel mese di giugno, confermando la forte concentrazione del mercato.

Lo sport resta dominante, ma cresce anche il segmento non sportivo

L’analisi di Jefferies evidenzia come i contratti legati agli eventi sportivi continuino a rappresentare il principale motore dei prediction market.

A giugno, il volume medio giornaliero dei contratti sportivi è aumentato dell’89% rispetto al mese precedente e rappresenta il 67% dell’intero ADV del settore, una quota sostanzialmente stabile rispetto a maggio. Parallelamente, cresce però anche l’interesse per i mercati non sportivi. I volumi di questa categoria sono aumentati del 93% su base mensile, segnale di una progressiva diversificazione dell’offerta.

Sul fronte dell’open interest, i contratti non sportivi rappresentano il 51% del totale, pur in calo rispetto al 73% di maggio. A giugno l’open interest dei mercati non sportivi ha raggiunto 1,24 miliardi di dollari, mentre quello dei contratti sportivi è salito a 1,18 miliardi, con un incremento del 246% rispetto al mese precedente e addirittura del 5.648% su base annua.

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