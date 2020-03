Prato si conferma la capitale italiana del gioco d’azzardo

Prato, la capitale italiana del gioco d’azzardo, quest’hanno ha raggiunto i 3707 euro di spesa media per ogni giocatore maggiorenne, dati che si riportati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e che si riferiscono solamente al gioco fisico, non considerando quello online. La città raddoppia le spese effettuate dalla seconda e terza della classifica che riguarda le spese per il gioco d’azzardo.

Prato , è anche in testa alla classifica per quanto riguarda le perdite, dato che rappresenta la differenza tra raccolta e vincite, con 720 euro a testa bruciati lo scorso anno ,la maggior parte spesi nelle AWP e nelle VLT, che inghiottiscono 570 milioni di euro, mentre i gratta e vinci 37,8 milioni, le scommesse sportive 29 milioni di euro e lotto e superenalotto 22 milioni di euro, per un totale di 687,5 milioni.

