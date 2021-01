Prato. Scoperta bisca clandestina

A Prato, mediante un blitz dei Carabinieri congiuntamente alla Polizia municipale, è stata scoperta una bisca clandestina allestita in un ex circolo privato. I titolari, due commercianti cinesi, sono stati deferiti alla magistratura per il reato di esercizio di giochi d’azzardo aggravato e altri 28 cittadini cinesi sorpresi a giocare Mah Jong. Sono state sequestrate 864 tessere e 20mila euro, il locale è stato sottoposto a sequestro ed inoltre, tutti i presenti sono stati sanzionati per violazione delle norme anti-COVID.

PressGiochi