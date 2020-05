Prato. Denunciati 15 cittadini cinesi per gioco d’azzardo in casa

A Prato, sono stati denunciati 15 cittadini cinesi sorpresi dall’Unità investigativa della Municipale mentre giocavano d’azzardo. I giocatori, uomini e donne , nonostante il periodo di emergenza non hanno rinunciato a giocare a mahijong nell’abitazione di una di loro, così sono stati denunciati. L’affittuaria dell’appartamento invece, è stata denunciata per l’esercizio del gioco d’azzardo, che prevede una pena più grave. Inoltre, sono stati requisiti e posti sotto sequestro 6mila euro rinvenuti sui tavoli da gioco e multati per la somma di 400 euro ciascuno i giocatori, per aver dato luogo ad assembramento, violando così le disposizioni del DPCM contro il diffondersi del Coronavirus.

PressGiochi