Prato. Guardia di Finanza scopre bisca clandestina

A Prato, la Guardia di Finanza ha scoperto una bisca clandestina allestita in un’associazione culturale gestita da un cinese. Dopo una serie di controlli e dopo essersi insospettiti visto l’andirivieni di quasi tutte le sere, gli agenti della GdF hanno deciso di intervenire e una volta sul posto, hanno trovato 12 cinesi intenti a giocare a mahjong e poker. I giocatori hanno così cercato di nascondere il denaro, ma inutilmente, poiché gli agenti hanno recuperato ben 27mila euro. Gli avventori sono stati denunciati a vario titolo per gioco d’azzardo e sanzionati per aver violato le vigenti norme anticovid. Il locale è stato segnalato alla Prefettura per l’eventuale chiusura per 5 giorni.

PressGiochi