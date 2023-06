Pragmatico Play offre mistiche ricompense in Fat Panda™

Pragmatic Play, fornitore di contenuti leader nel settore dell’iGaming, modifica i Wild con numerose funzionalità capaci di cambiare le carte in tavola nella sua ultima slot, Fat Panda™. Questa slot

Questa slot ha una grafica di ispirazione asiatica e schema 5×3, sul quale compaiono numerosi simboli in linea con il tema generale, tra i quali ventagli, lampade e monete d’oro. Se questi simboli si combinano sulle 20 linee di pagamento di Fat Panda™, viene assegnata una vincita.

Ad aiutare i giocatori ad ottenere queste vincite sono anche i simboli Wild, che sostituiscono qualsiasi altro simbolo del gioco di base, consentendo così ulteriori opportunità di incassare dei premi. Sopra il tabellone di gioco è presente un rullo modificatore, il quale può animare il gameplay aggiungendo altri simboli Wild sui rulli, espandendoli fino a formare un rullo Wild, aggiungendo uno o più moltiplicatori a tutti i Wild presenti. Tutto questo migliora il potenziale di vincita migliore per i giocatori, che si incrementa ulteriormente nel gioco bonus.

Sono necessari almeno tre scatter per attivare i giri gratis. Durante la funzione, tutti i simboli Wild che atterrano restano nelle loro posizioni per tutti i giri successivi, con riattivatori che vengono aggiunti anche al rullo modificatore, aumentando così il numero di giri gratis e, inoltre, offrendo la possibilità di avere un numero maggiore di Sticky Wild.

Fat Panda ™ utilizza i modificatori per aumentare il coinvolgimento del giocatore sia nel gioco base che nella funzione speciale, il che dimostra quanto Pragmatic Play sia attento a variare le meccaniche di gioco. Lo stesso accade anche in altri recenti titoli di successo, come Country Farming™, Floating Dragon – Dragon Boat Festival™ e Pirates Pub™.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuove slot al mese, e realizza anche giochi per casino live, virtual sport e giochi di Bingo, che fanno parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi